Événements célestes que les astronomes et les skygazers devraient surveiller en décembre 2020

Les planètes Jupiter et Saturne s’aligneront pour former un phénomène spectaculaire dans le ciel nocturne appelé «double planète» en décembre. le première conjonction Jupiter-Saturne depuis 2000 sera également la plus proche depuis 1623. La prochaine conjonction verra Jupiter et Saturne à seulement 0,1 degré l’un de l’autre. Cependant, ce n’est pas le seul phénomène céleste qui sera visible en décembre.

Le calendrier d’astronomie pour 2020 regorge d’événements célestes, notamment des supermoons, des éclipses, des lunes bleues rares et des pluies de météores. Selon un message de Les faits d’or sur Instagram et un rapport dans L’indépendant Le mois de décembre accueillera un certain nombre d’événements célestes.

Le 13 décembre, les astronomes pourront voir la pluie de météores des Géminides tandis que le 14 décembre, les habitants de l’hémisphère sud assisteront à une éclipse solaire totale. Hormis la conjonction Jupiter-Saturne le 21 décembre, le 30 décembre, il y aura également une pleine lune.

Météores géminides, 13 décembre

Avec son apogée dans la nuit du 13 et jusqu’au petit matin du 14 décembre, la douche sera visible pendant près de deux semaines du 4 au 16 décembre.

Solar Eclipse, 14 décembre

La lune passera directement devant le soleil ce jour-là, offrant aux habitants de l’hémisphère sud un aperçu d’une éclipse solaire totale.

Solstice d’hiver et météores ursides, 21 décembre

En dehors de la conjonction Jupiter-Saturne, la date est également importante pour être le solstice d’hiver. La dernière pluie de météores de l’année se produira également ce jour-là, avec 5 à 10 météores visibles par heure.

Pleine Lune, 30 décembre

La dernière pleine lune de l’année, également connue sous le nom de lune froide, aura lieu à cette date.

