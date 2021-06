Événement Samsung Unpacked : de nouveaux appareils Galaxy arrivent-ils ?

Samsung organise probablement un événement déballé en août au cours duquel le leader du marché de la téléphonie mobile nous présentera les derniers appareils Galaxy. Selon une fuite, nous y verrons de nouveaux smartphones Galaxy Fold et Galaxy Watches. Quant au Galaxy S21 FE, il y a encore une certaine incertitude.

Le célèbre leaker Max Weinberg a commenté le prochain événement Unpacked de Samsung avec un tweet. La nouvelle est courte et claire : le 3 août, Samsung est censé présenter la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch Active 4, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3.

Le 8/3, 2 3s sortiront également avec 2 4s -Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 juin 2021

Il ne dit pas un mot sur le tant attendu Galaxy S21 FE, ce qui est probablement dû au fait qu’il a été récemment annoncé que Samsung aurait arrêté la production.

affichage

Samsung Galaxy S20 FE

+ o2 M Boost gratuit 40 Go Écran Infinity-O (écran sans bord 16,40 cm)

Caméra qui voit plus (avec des instantanés vidéo 8K)

40 Go de volume de données LTE (jusqu’à 225 Mbit/s) mensuel / 24mois : 42,99 € 35,99 au magasin

Début des ventes des nouveaux appareils Samsung

Une autre fuite bien connue révèle également quand les appareils présentés lors de l’événement déballé devraient être mis en vente. Selon Jon Prosser, la Galaxy Watch 4 et la Watch Active 4 seront lancées le 11 août. Avec les smartphones pliables, cela devrait prendre un peu plus de temps. Avec le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3, il faudra patienter jusqu’au 27 août.

Samsung n’a pas officiellement confirmé l’événement ou les appareils. Cependant, en raison des diverses sources unanimes, nous pouvons supposer que l’information est correcte. Dans tous les cas, Samsung ne devrait pas tarder à nous présenter un teaser ou quelque chose de similaire.

Pas de nouveau Galaxy Note à l’événement Unpacked

L’année dernière, Samsung a également organisé un événement déballé en août au cours duquel le leader du marché nous a présenté le Galaxy Note 20 (Ultra). Cependant, étant donné que la série Note doit être abandonnée et remplacée à l’avenir par les smartphones pliables ou même le Galaxy S21 FE, il est logique que nous ne puissions pas nous attendre à un nouveau modèle cette année.

Un autre rapport de The Elec affirme que la nouvelle série Galaxy Fold sera présentée en juillet, mais nous sommes plus susceptibles d’aller avec Weinbach. Après tout, il serait logique de remplacer symboliquement la série Note par les smartphones pliables à la date traditionnelle de l’événement déballé en automne.





accord Samsung Galaxy S20 FE

+ o2 M Boost gratuit 40 Go mensuel / 24mois : 42,99 € 35,99 au magasin