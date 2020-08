Événement Ps5 Imminent? Playstation Ajoute Plusieurs Vidéos Privées à Youtube

La chaîne YouTube de PlayStation France a ajouté jusqu’à trois vidéos privées à la playlist PS5, et la chaîne latino-américaine en a ajouté une

[Actualización] En tant qu’utilisateur de Twitter Roberto Serrano, il y a déjà de nombreuses chaînes Youtube Officiels PlayStation qui ont ajouté une nouvelle vidéo en privé à la liste de rerroduction PS5. Tout cela pourrait indiquer une nouvelle émission, même si pour le moment il faudra attendre.

[Noticia original] L’attente pour en savoir plus sur les consoles de nouvelle génération est en cours très éternel. Nous ne connaissons toujours pas la date de sortie et le prix de la PS5, même si les rumeurs sur le sujet sont au fond du canyon. Cela, pour la grande majorité des joueurs, ne signifie rien d’autre que un événement sur PlayStation 5 devrait être interrompu, un événement où ils révèlent enfin combien nous devrons payer pour acquérir la console tant attendue et quand elle arrivera sur le marché. Et maintenant, des indices ont émergé sur un possible événement imminent.

Les rumeurs ont fait écho sur les forums de ResetEra, depuis l’utilisateur Soulshunt a remarqué un détail qui pourrait être assez important: la chaîne officielle de Youtube de PlayStation France a ajouté quatre vidéos privées sur la playlist PS5. Et, comme l’a partagé l’utilisateur susmentionné, la chaîne française n’est pas la seule, puisque la chaîne PlayStation Amérique latine également a ajouté une vidéo en privé à la même playlist.

Comme les collègues de VG247, l’une des quatre vidéos sur PS5 sur la chaîne française a été révélée, et c’est la bande-annonce de Godfall qui a fait ses débuts plus tôt cette semaine sur la chaîne mondiale PlayStation. Ainsi, il reste encore trois vidéos et celle de PlayStation Amérique latine.

Pour le moment, tout ce que l’on peut dire sur ces mystérieuses vidéos est simplement spéculatif. En fait, même si on sait qu’il s’agit de jeux PS5, il peut s’agir de courtes vidéos de titres déjà annoncés. Ce qui semble clair, c’est que tôt ou tard il devrait y avoir un événement. Ainsi, nous vous tiendrons informés de toute actualité.

