Événement Huawei P50 : voici comment vous voyez le retour de Huawei dans le livestream – 45secondes.fr.de

Huawei a annoncé un événement qui aura lieu en ligne aujourd’hui. Les rumeurs suggèrent que le constructeur chinois pourrait également présenter son nouveau smartphone haut de gamme. Ici, vous pouvez découvrir où vous pouvez suivre en direct le grand événement Huawei P50. Ça commence à 14h.

Tout récemment, Huawei a créé un sujet de conversation avec quelques teasers d’appareils et son propre « Harmony OS ». Le constructeur, ébranlé par les sanctions américaines, souhaite désormais faire son grand retour lors d’un événement en ligne et présenter Harmony OS et la Huawei Watch 3 le 2 juin 2021 à 14h00, comme des fuites l’indiquaient déjà. De plus, aujourd’hui, nous pourrions voir le très attendu Huawei P50.

Comme d’habitude, vous pouvez retrouver la diffusion en direct de l’événement Huawei sur YouTube. Le canal intégré ci-dessus Huawei Mobile diffusera la présentation officielle sous la devise #LiveSmartWithHuawei.

Événement Huawei en direct : Harmony OS, Huawei P50, Watch3 et plus ?

L’image teaser du stream révèle déjà que le fabricant chinois va enfin annoncer son propre système d’exploitation « Harmony OS ». En plus du système autonome, d’autres nouveautés seront également présentées. Le système d’exploitation a longtemps été considéré comme un moyen de sortir de la crise des smartphones Android.

Cependant, nous voulons commencer avec un appareil différent : pendant l’événement, nous verrons la Huawei Watch 3 comme le premier appareil avec le nouveau système d’exploitation Harmony (stylisé : HarmonyOS). De plus, il y aura probablement une nouvelle tablette avec le MatePad 2, comme le rapporte GSMArena sur la base de fuites.

Vous annoncez le Huawei P50 avec Harmony OS ?

Le produit le plus attendu est probablement le Huawei P50. Des images teaser sur Twitter ont déjà fait le tour, qui montrent très probablement l’énorme élément de caméra du Huawei P50. Cependant, il est toujours douteux que nous puissions connaître tous les détails sur le nouveau super smartphone du fabricant aujourd’hui.

Comme l’a indiqué le leaker « Teme » sur Twitter, nous pourrions juste obtenir une brève annonce comprenant un aperçu de la série P50. Il n’est pas encore tout à fait certain que le P50 sera équipé d’Harmony OS. Huawei prévoit peut-être un événement plus important pour le meilleur smartphone après un préavis. Il sera donc intéressant de voir à quel point nous verrons du miracle de la caméra.









