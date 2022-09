Événement Far Out d’Apple: de la série iPhone 14 à la série Watch 8, voici à quoi s’attendre le 7 septembre

06 septembre 2022 18:18:55 IST

Apple organisera son premier événement de lancement majeur de l’année le 7 septembre, où il dévoilera la série iPhone 14. Appelé l’événement « Far Out », Apple dévoilera un tas de nouveaux appareils cet automne.

Apple dispose d’un nombre très limité de places pour assister en personne à l’événement, qu’il organisera au siège social de Cupertino. Naturellement, ils diffuseront en direct l’événement Far Out.

Bien que le principal point culminant de l’événement soit bien sûr la série iPhone 14, il y a un tas d’autres choses qu’ils lanceront. Cela inclut quelques montres Apple, une paire de nouveaux AirPod TWS et peut-être même quelques nouveaux iPad.

La série iPhone 14

Le point culminant du salon sera la nouvelle série iPhone 14. Toutes les rumeurs et rapports jusqu’à présent indiquent qu’il y aura au moins 4 iPhones différents d’Apple cette année, à savoir l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max ou l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Parmi ces deux, l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max seront les véritables produits phares de l’année, simplement parce qu’ils disposent de tout le matériel le plus récent et le plus performant qu’Apple a à offrir. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max, les modèles non Pro obtiennent l’essentiel de leur matériel de l’iPhone 13 Pro de l’année précédente. En termes de taille, les options non maximales auront un écran de 6,1 pouces, tandis que les versions Max auront un écran de 6,7 pouces.

Apple s’en tiendra à la même puce A15 pour sa gamme non Pro au lieu de passer à un A16, mais il pourrait encore y avoir une amélioration du traitement. Pour la RAM, le modèle standard pourrait désormais être livré avec 6 Go. Les modèles non Pro auront également l’appareil photo 12MP de l’année dernière.

La série iPhone 14 Pro, quant à elle, recevra le nouveau chipset A16, un nouvel appareil photo 48MP et de bien meilleurs écrans.

Encore une chose : il y a des rumeurs selon lesquelles il y aura une mini version, un iPhone SE 4 mis à jour, si vous voulez, qui pourrait également être lancé. Cependant, cela doit être pris avec une pincée de sel, puisque les rumeurs et les rapports d’un 5e appareil iPhone sont arrivés assez tard cette année.

Les nouvelles montres Apple

Si l’on en croit les rapports antérieurs, il devrait y avoir au moins trois nouvelles variantes de l’Apple Watch cette année. Il y aura une Apple Watch Series 8, une Apple Watch Pro et une Apple Watch SE.

Les fuites indiquent que l’édition standard n’entraînera pas beaucoup de refonte et semblera similaire à l’Apple Watch Series 7 à bien des égards. Cela comprend les boîtiers en aluminium et en acier inoxydable dans les tailles 41 mm et 45 mm. La prochaine variante Pro, en revanche, sera beaucoup plus grande, à 47 mm, et plus robuste. Il est destiné aux clients ayant un style de vie plus sportif et plus actif. L’Apple Watch SE fait également l’objet d’un rafraîchissement cette année

Encore une chose : il y a aussi des rumeurs selon lesquelles une Apple Watch à petit budget serait également lancée lors de l’événement, qui coûterait moins de 199 €, ce qui en ferait l’une des montres Apple les moins chères jamais fabriquées.

Airpods Pro 2

Apple présentera également une nouvelle génération d’AirPods Pro. Les AirPods (non-Pro) en sont à leur troisième génération, il est donc logique qu’Apple mette à jour les AirPods Pro dans ce cycle de produit car ils sont l’accessoire parfait pour aller avec la série iPhone 14 Pro.

Selon les rumeurs, les nouveaux AirPods Pro 2 auront un design sans tige. Il y a également eu des affirmations selon lesquelles il y aura également une certaine forme de fonctionnalité de suivi de la condition physique, bien que cela doive être pris avec une pincée de sel.

Encore une chose : Apple pourrait également mettre à jour les AirPods Max. Cependant, les changements pourraient ne pas être significatifs. Les rumeurs suggèrent qu’il y aura quelques changements, mais la plupart d’entre eux seront cosmétiques.

Et les iPad ?

Les chances qu’Apple lance un iPad lors du premier événement de lancement de 2022 sont hautement improbables. Cependant, historiquement, il a lancé un iPad lors des événements de septembre. L’un des principaux éléments de preuve à cet égard est Apple lui-même, car il a décidé d’ignorer complètement iPadOS 16 et a confirmé qu’iPadOS 16.1 sera la première version publique, pointant fortement vers une introduction en octobre de nouveaux produits. Il est donc logique que les iPad soient lancés avec les nouveaux modèles de Mac et les nouveaux MacBook Pro M2, dont la sortie est prévue en octobre de cette année.

