Événement électrique dans Pokémon GO: tous les détails de « Recharge »

Pokémon GO prépare un événement électrisant! C’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Comme déjà mentionné dans la liste des événements du mois de mars, Pokémon GO a annoncé son premier événement sur le thème de l’électricité, dans lequel, pendant quelques jours, vous pouvez attraper, évoluer et responsabiliser Pokémon de ce type étincelant.

Voulez-vous savoir quelles sont les nouvelles et quand elles auront lieu? Faites attention car nous vous disons tous les détails.

Événement électrique dans Pokémon GO: dates et caractéristiques

Fondamentalement Recharger aura lieu à partir de Mardi 16 mars à 10h00 et cela durera jusqu’à Lundi 22 mars à 20 h 00 (Heures espagnoles). Pour le reste, il aura des caractéristiques très similaires aux événements de type précédents, comme Psycho-show ou Go for a look! qui a eu lieu l’été dernier.

Ainsi, le Pokémon de type électrique, comme Alola Geodude ou Voltorb, apparaîtra plus fréquemment dans Pokémon GO, en plus de Tynamo qui fait ses débuts dans le jeu. De même, dans le Œufs de 5 kilomètres Pokémon émergera comme Pichu, Elekid, Electrike, Shinx, Joltik, Tyanmo et Stunfisk.

Il y aura également un enquête temporaire axé sur l’évolution et l’autonomisation des Pokémon de type électrique ainsi que sur des tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement. Concernant raids, ils sont les suivants:

Raids d’une étoile: Voltorb, Shinx, Blitzle, Klink et Tynamo.

Raids trois étoiles: Alolan Raichu, Alolan Graveler, Magneton et Ampharos.

Raids cinq étoiles: forme de totem Thundurus.

Mega Raids: Mega-Manectric et en plus, Mega-Houndoom et Mega-Abomasnow.

Pokémon GO en mars: toutes les enquêtes, raids, événements et leurs dates

Enfin, il y aura un bonus spécial Avec lequel vous aurez une meilleure chance de recevoir des objets d’évolution lors de l’ouverture de cadeaux pendant l’événement.

Rubriques connexes: Jeux, Jeux occasionnels, Pokémon

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂