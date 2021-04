Événement Apple le 20 avril: voici comment regarder la diffusion en direct ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Dormez deux fois de plus et le moment est venu: le premier événement Apple en 2021 aura lieu le 20 avril. L’événement aura lieu en ligne dans le cadre du « Spring Loaded » – et vous pouvez y être dès le départ via le livestream. Nous vous expliquerons comment vous connecter pour regarder la première des innovations Apple.



Il existe plusieurs façons de regarder l’événement Apple en direct le 20 avril. Vous pouvez trouver le plus simple via cet article, où nous avons intégré le flux YouTube pour vous. Cela commence à 19 heures notre heure. Bien sûr, vous pouvez également regarder le flux en direct directement sur la chaîne YouTube d’Apple. En outre, la société diffusera la keynote sur son site Web de l’événement et dans l’application TV d’Apple sur votre iPhone ou d’autres appareils pris en charge. Ici encore un aperçu de toutes les options:

Spring Loaded Event: que voyons-nous sur le livestream?

L’expert Apple Mark Gurman a récemment prédit un événement sans intérêt. Selon le journaliste de Bloomberg, il n’y aura rien d’innovant à voir. Cependant, cela ne veut pas dire que ce sera sans intérêt. Entre autres choses, on peut s’attendre à l’iPad Pro (2021), qui au moins dans la version plus grande devrait être équipé d’un mini écran LED. Il devient également évident qu’une nouvelle génération d’Apple Pencil nous attend pour correspondre à la tablette.

affichage







Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M 20 Go Double caméra 12 MP (Objectif ultra grand angle et grand angle)

Écran Liquid Retina HD (Diagonale de 15,5 cm avec technologie IPS)

Volume de données LTE de 20 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: € 46,99

36,99 au magasin

Un nouvel iMac, qui peut être disponible dans de nombreuses couleurs vives, est également en discussion. Du moins, c’est ce que soupçonne Leaker L0vetodream après avoir analysé le logo officiel de l’événement Apple en avril:

Vous pouvez également élever vos espoirs pour les AirTags. Ce sont censés être de petits gadgets que vous pouvez attacher à des objets afin de les localiser avec votre iPhone s’ils sont perdus.

En outre, il existe un certain nombre d’autres appareils Apple, dont la première en avril n’est pas aussi probable, mais est tout à fait possible. Ceux-ci incluent un nouvel iPad mini, la troisième génération d’AirPods, ainsi que de nouveaux MacBook et le successeur de l’Apple TV 4K. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet et ce que le fabricant d’iPhone prévoit dans les prochains mois dans notre aperçu des innovations d’Apple pour 2021.









accord

Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M 20 Go mensuel / 24 mois: € 46,99

36,99 au magasin