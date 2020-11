Événement Apple en novembre: cliquez ici pour le livestream

Le prochain keynote d’Apple aura lieu le mardi 10 novembre (19h). Et bien sûr, il existe également plusieurs façons de suivre le flux en direct. Nous vous montrerons où vous pouvez voir le spectacle.

Il sera prioritaire dans la keynote d’Apple, qui commence par «Encore une chose». est intitulé, probablement à propos des nouveaux MacBook et du système d’exploitation macOS 11. Mais il ne peut être exclu que le fabricant américain puisse présenter l’un ou l’autre produit inattendu. La date de sortie du chargeur MagSafe Duo d’Apple pourrait également être mentionnée. La page produit du chargeur est déjà là.

L’événement Apple en direct sur YouTube

La keynote d’Apple est un enregistrement et n’est joué qu’en direct. Bien sûr, cela vous donne l’avantage d’avoir des sous-titres. Il existe plusieurs façons d’assister à l’événement.

La première option et la plus évidente consiste à regarder le flux en direct sur YouTube. Lors des dernières keynotes, cela a très bien fonctionné. De plus, les diffusions en direct avaient quelques secondes d’avance sur les autres options. La répétition y est également disponible.

Diffusion en direct directement depuis Apple

L’autre option est de regarder la keynote directement chez Apple – par exemple sur la page d’accueil officielle du fabricant. Jusqu’à présent, cela n’est possible que sur le site américain. Il y a aussi une annonce sur la plateforme française, mais elle ne vous redirige que vers la page d’accueil américaine. Cependant, il n’y a pas de restrictions régionales. Par conséquent, vous devriez pouvoir y regarder sans être dérangé. Si, en revanche, vous souhaitez bien vous allonger sur le canapé, vous pouvez bien sûr regarder la keynote sur votre Apple TV.

Pourquoi la keynote est importante

Bien que l’appareil le plus important d’Apple soit sorti du sac avec la sortie de l’iPhone 12, la keynote est extrêmement intéressante pour les fans de MacBook et très importante pour le fabricant. La firme américaine va probablement définir l’orientation des processeurs de ses futurs ordinateurs portables.

Car au lieu d’acheter des processeurs d’Intel comme auparavant, Apple a élargi sa collaboration avec le constructeur britannique ARM. Il développe des processeurs pour la société américaine depuis 1991. De plus, Apple souhaite lier plus étroitement iOS et macOS à l’avenir: entre autres, les applications iPhone devraient également fonctionner sur Mac à l’avenir.