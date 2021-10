Événement Apple confirmé pour le 18 octobre : MacBook Pro avec M1X attendu

Apple a officiellement invité à son événement d’octobre sous la devise « Unleashed » (« Unleashed »). Le 18 octobre, Apple présentera ses nouveautés dans le cadre d’une keynote virtuelle, en premier lieu un nouveau MacBook Pro doté d’une puce M1X.

Après l’événement iPhone 13 en septembre, il y aura un autre moment fort pour tous les fans d’Apple dans quelques jours. La keynote virtuelle aura lieu le 18 octobre à 19 heures, heure française, comme Apple l’a confirmé.

Après l’iPhone 13, les nouveaux iPad et l’Apple Watch Series 7 étaient à l’honneur lors du dernier événement, cette fois tout devrait tourner autour des Mac. Concrètement : le MacBook Pro en tailles 14 et 16 pouces. Avec le chipset M1X, la puce M1 interne d’Apple va avoir un successeur plus puissant. Cela devrait rendre le MacBook Pro à la fois plus puissant et plus économe en énergie, c’est pourquoi la durée de vie de la batterie devrait augmenter.

Nouveau look pour le MacBook Pro ?

Apple pourrait non seulement améliorer la technologie à l’intérieur, mais il existe également des spéculations sur un design optimisé. Un boîtier plus fin avec un écran plat est en discussion, et dans le même temps la barre tactile pourrait être remplacée par des touches de fonction classiques.

De plus, les observateurs s’attendent à ce qu’Apple doter le nouveau MacBook Pro d’un écran mini-LED, ce qui pourrait apporter un plus en termes de luminosité et de contraste, entre autres. Certaines interfaces qui n’ont pas été installées dans les MacBooks depuis des années pourraient également célébrer un retour inattendu : un emplacement pour cartes mémoire, un port HDMI et, last but not least, un connecteur de charge magnétique MagSafe sont en discussion.

Le 18 octobre, à partir de 19 heures, heure française, l’événement Apple « Unleashed » peut être suivi comme d’habitude via une diffusion en direct. Le live est relatif : L’événement consiste en des présentations préenregistrées.