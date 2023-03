Netflix

La plateforme Netflix a trouvé en Hasta el Cielo l’une des séries les plus regardées du moment. Si vous l’avez déjà terminé, nous vous dirons ce que l’on sait de sa suite.

Even Heaven aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

service de diffusion en continu Netflix Première le vendredi 17 mars dernier Jusqu’au paradis : la série, un nouveau titre espagnol qui, en moins d’une semaine, s’est imposé comme l’un des contenus les plus regardés au monde. Sa prémisse intéressante a attiré les abonnés de telle manière que tous les épisodes sont déjà terminés et qu’ils s’interrogent sur une deuxième saison. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

L’histoire suit Sole, jouée par Asia Ortega, qui reçoit un appel au milieu de la nuit l’informant qu’Ángel, son mari et chef d’un gang d’aluniceros, est décédé. Devenue veuve avec un fils à charge et de nombreuses entreprises en difficulté à gérer, elle n’est pas disposée à retourner sous la tutelle de son père Rogelio, l’un des plus gros trafiquants d’objets volés de Madrid. Par conséquent, elle est déterminée à trouver une vie pour elle-même.

+ Est-ce que Even Heaven aura une saison 2 ?

L’une des caractéristiques que la plateforme a conservées ces derniers temps est qu’elle attend 28 jours pour faire un rapport complet sur les chiffres d’audience obtenus au cours de ses premières semaines. À partir de là, ils déterminent si un produit est rentable pour l’entreprise. Pour cette raison, on ne sait pas encore si Jusqu’au ciel Il aura une saison 2.

Au-delà de l’attente des numéros de visionnage, il est possible que le programme créé par Daniel Calparsoro et Jorge Guerricaechevarría obtienne un renouvellement pour plus d’épisodes. Cette décision serait étayée par le premier impact obtenu, puisqu’en quelques jours seulement, il s’est positionné dans la série Top 10 des Netflix Dans le monde entier.

À la fin de la première saison, Solé, Fernán et Mercedes parviennent à échapper à Duque et à sa police, malgré la trahison de leur avocat et de son amant. Maintenant, il planifie sa vengeance au Nigeria et la vérité sur la mort d’Estrella est connue. De son côté, Rogelio parle à sa fille du mauvais pressentiment qu’il a sur Fernan et son entourage. Compte tenu de cela, il y a beaucoup plus d’inconnues sur ce qui se passera dans l’histoire et on pense que nous en aurons plus.

