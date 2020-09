Evelyn Burdecki fraîchement rasée: « La pire douleur de ma vie »

07.09.2020 20h10

Evelyn Burdecki a avoué qu’elle rase régulièrement la barbe de sa femme. L’actrice de télé-réalité est déjà connue pour ne pas couper les mots.

Dans sa story Instagram, Evelyn Burdecki (31 ans) vient de montrer comment elle se fait jolie dans la salle de bain – avec un rasoir pour la barbe de sa femme. «Ce sont les secrets des femmes. Je ne veux rien te cacher, je vais me raser la barbe », a-t-elle bavardé. Mais comment Evelyn a-t-elle eu l’idée de devoir se raser les cheveux au-dessus de sa lèvre supérieure?

Source: instagram.com

Les cheveux sont redevenus sombres

«J’étais dans un salon de coiffure et un ami m’a dit: ‘Regarde, Evelyn, tu as les cheveux blonds là-bas. Rangez-le! », Comme l’a révélé It-Girl. Au lieu de blond, cependant, les cheveux devinrent soudainement sombres. «Puis je l’ai enlevé et c’était la pire douleur de ma vie», se plaignit-elle.

Aussi intéressant:

Evelyn Burdecki se rase régulièrement

«Depuis lors, les cheveux noirs ont poussé d’ici et je dois toujours les raser de temps en temps.» Ses fans adorent l’ex-candidat ‘Bachelor in Paradise’ pour cette ouverture. La blonde vient également de montrer un nouveau look sur Instagram.

Nouveau look

Sur la photo que la femme basée à Düsseldorf a téléchargée, elle s’est présentée pour une fois à ses fans avec une crinière bouclée fantaisie. Il y a eu beaucoup de retours positifs de la part des followers. «J’aime les cheveux», a écrit l’ex-«Bachelorette» Jessica Paszka, par exemple.

C’est ce que dit Oana Nechiti

« Vous ressemblez à une bombe », a félicité la danseuse Oana Nechiti. Evelyn Burdecki n’a actuellement pas d’homme officiel à ses côtés. Sa dernière relation avec Domenico de Cicco s’est rompue en 2018 après seulement quelques semaines. Ils se sont rencontrés dans le spectacle du dôme « Bachelor in Paradise ». (Bang / KT)