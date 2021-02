Evangelion: Composer révèle comment elle a perdu des redevances depuis l’ouverture

Outre l’animation ou la qualité des histoires, l’un des éléments les plus discutés pour déterminer la pertinence d’un anime (ou du moins au sein de la culture otaku) est dans son ouverture. Après tout cela sert de lettre d’accompagnement à l’aventure dont nous sommes sur le point d’assister.

L’un des plus emblématiques à ce jour, capable de captiver les anciennes et les nouvelles générations de consommateurs d’anime, est celui de « Neon Genesis Evangelion», Un classique incontestable de l’animation qui a réussi à rester en vigueur pendant un peu plus de 30 ans.

« La thèse d’un ange cruel”, Son thème d’entrée, a été écrit par le compositeur Neko oikawa, qui a récemment été révélée avoir perdu presque toutes ses redevances de la chanson à cause de son ex-mari. Oikawa Il est récemment apparu sur Geki-rare, une émission de variétés japonaise dans laquelle il a parlé un peu de sa vie après sa participation à l’anime.

Elle a partagé avec le public qu’elle était tombée amoureuse de son ex-mari il y a 20 ans lors de sa visite. dinde pour la première fois. Les deux auraient conclu une relation longue distance et Oikawa finirait par payer près de 6000 € pour qu’il déménage Japon. Les deux se marieraient, mais avec le temps, elle commencerait à payer la plupart des paiements et des factures.

Il admettrait également avoir dépensé beaucoup d’argent pour les entreprises de son épouse, dépensant l’équivalent d’un million de dollars sur ces soi-disant projets, comme un hôtel en Turquie qui n’a jamais été construit, qui coûterait près de 3 millions de dollars, ce qui la laisserait avec de grosses pertes monétaires.

Finalement, il demandera le divorce, après avoir acheté des voitures de luxe, sept maisons et des cadeaux pour certains de ses «amis». Immédiatement après le divorce, j’étais surtout en colère et bouleversée. Cela a conduit à la tristesse, mais une fois que c’est arrivé, je me souviens seulement à quel point c’était drôle. C’était un gars drôle. »

Oikawa Il dit que les droits sur ses chansons restent garantis en son nom, et il espère se remettre bientôt de ce coup émotionnel et financier.