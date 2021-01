Evangelion avec des chats est la chose la plus adorable que vous verrez jamais

Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas manquer. Et l’un d’eux est, sans aucun doute, voir l’ouverture d’Evangelion avec des chats.

Tout le monde adore les minimos. Et, bien sûr, tout le monde aime Evangelion. L’anime mythique des mécas, des anges et des porcs-épics continue de donner de quoi parler même après des années et des années de sa première première. Et bien qu’en ce moment nous ayons la fin de sa «reconstruction» à la porte, ce que nous vous apportons est autre chose. Tout aussi intéressant, oui, mais autre chose. Et c’est que nous l’avons rencontré Evangelion ouverture avec des chats. Et c’est du lait.

Il s’agit d’une vidéo qui a été réalisée pour promouvoir la collaboration d’un jeu mobile appelé Battle Cats. Dans celui-ci, un contenu a été ajouté dans lequel des unités de chat ont été incorporées imitant les anges mythiques de l’anime. Et, bien sûr, aussi des EVA eux-mêmes. Bien sûr, nous regrettons que vous ayez mis autant de temps à le raconter car la collaboration a eu lieu en 2019. Mais c’est tellement génial que nous n’avons pas pu éviter de vous le montrer.

Cependant, la meilleure chose à propos de cette chanson n’est pas seulement qu’elle dit continuellement «nya» et que nous pouvons donc la chanter à la lettre sans faire d’erreur. Est-ce que le chanteur qui a donné la voix à l’ouverture originale est le même qui chante cette nouvelle version. Oui, coupable. On parle de Yoko Takahashi

La collaboration a abouti à des choses aussi obscènes que des anges à tête de chat ou des unités EVA avec des cabosses pour chats au lieu des normales. Bien sûr, un parangon de vertus minines qui ravira à coup sûr les amoureux des chats.

Si vous l’avez déjà vu, nous vous détestons de ne pas nous l’avoir dit. Mais sinon, asseyez-vous, profitez-en et écoutez-le mille fois.