‘Evangelion: 3.0+1.01 Il était une fois’ sera lancé sur Amazon Prime le 13 août

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui la première mondiale exclusive (en dehors du Japon) du très attendu blockbuster d’anime japonais EVANGELION : 3.0+1.01 IL ETAIT UNE FOIS au 13 aoûte.

EVANGELION : 3.0+1.01 IL ETAIT UNE FOIS est le quatrième et dernier chapitre de la nouvelle édition théâtrale de évangélisation. Le film d’animation – qui est le plus rentable de tous les films du réalisateur en chef Hideaki Anno et le film le plus regardé dans les cinémas japonais en 2021 – est des réalisateurs Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama et Mahiro Maeda ainsi que du légendaire créateur, scénariste et réalisateur en chef. Hideaki Anno (Shin Godzilla). Pour célébrer la finale de la franchise, Prime Video sortira également les trois films précédents, EVANGELION:1.11 VOUS N’ÊTES (PAS) SEUL., EVANGELION:2.22 VOUS POUVEZ (PAS) AVANCER., EVANGELION:3.33 VOUS POUVEZ (NON) REFAIRE. aux fans dans plus de 240 pays et territoires.

La franchise à succès est un phénomène de culture pop anime japonais basé sur l’histoire d’Evangelion, une arme humanoïde artificielle et polyvalente, et des Anges, une forme de vie inconnue qui se déroule après que la Terre a été brisée par un événement cataclysmique. Le film présente tous les acteurs de la voix originale, y compris Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura et utilise les dernières technologies d’imagerie pour mettre en valeur les personnalités et les relations de ses personnages uniques alors qu’ils se battent pour leur survie. Il sera doublé en 10 langues dont l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’espagnol et l’italien, et proposera des sous-titres en 28 langues.

Depuis la première diffusion de la série télévisée en 1995, la franchise Evangelion a eu un impact significatif sur la culture pop japonaise et a élevé le genre anime dans le monde entier. La franchise d’anime légendaire renaît ensuite sous la forme d’une nouvelle série de films Evangelion : nouvelle édition théâtrale en 2007 et ce quatrième et dernier film sorti en salles au Japon en mars a battu des records, à la fois pour les films de Hideaki Anno et aussi en tant que film théâtral japonais le plus regardé de l’année. EVANGELION : 3.0+1.01 IL ETAIT UNE FOIS sur Amazon Prime Video sera la dernière version du film qui comprend des scènes révisées et sortira dans les salles maintenant au Japon.

« Les films EVANGELION ravissent les fans depuis des années et nous savons qu’il y a un énorme appétit dans le monde entier pour la finale » a déclaré Brad Beale, vice-président, Worldwide Content Licensing Prime Video. « Je suis ravi que les membres Prime du monde entier aient enfin l’opportunité de regarder le chef-d’œuvre de l’anime EVANGELION : 3.0+1.01 IL ETAIT UNE FOIS, ainsi que les trois films précédents.

« Je tiens à remercier tous les fans d’Eva dans le monde pour votre soutien continu. » a déclaré Hideaki Anno, créateur, scénariste et réalisateur en chef. «Nous recherchions le meilleur moyen d’offrir le film aux fans à l’étranger le plus tôt possible dans une situation difficile avec les salles de cinéma pendant COVID-19, et nous sommes heureux d’avoir trouvé Prime Video comme partenaire pour le diffuser dans le monde. Nous vous recommandons fortement de le regarder sur un grand écran de télévision pour la meilleure expérience de visionnement.

Le quatrième et dernier volet de Rebuild of Evangelion. Misato et son groupe anti-Nerv Wille arrivent à Paris, une ville désormais rouge de la core-isation. L’équipage du vaisseau amiral Wunder atterrit sur une tour de confinement. Ils n’ont que 720 secondes pour restaurer la ville. Lorsqu’une horde de Nerv Evas apparaît, l’Eva Unit 8 améliorée de Mari doit l’intercepter. Pendant ce temps, Shinji, Asuka et Rei se promener au Japon.

EVANGELION : 3.0+1.01 IL ETAIT UNE FOIS sera lancé sur Amazon Prime le 13 août 2021.