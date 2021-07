Evangelion 3.0 + 1.0 révèle enfin la date de sortie internationale

Après sa première en 1995, « Neon Genesis Evangelion » est devenue l’une des séries animées les plus influentes que le Japon a présentées au monde au cours des 30 dernières années, c’est pourquoi le lancement de chacun de ses films a été anticipé et célébré par des millions de fans du monde entier.

« Neon Genesis Evangelion » raconte l’histoire de Shinji Ikari, un jeune homme de 14 ans qui, tout en faisant face à ses propres peurs et insécurités, doit faire partie du combat de l’humanité contre des êtres appelés « anges », qu’il doit combattre à travers un immense robot humanoïde appelé « Eva », une prémisse théoriquement simple qui déclenche toutes sortes de symbolismes et d’interprétations théologiques, métaphysiques et psychologiques.

La franchise a commencé en 2007 avec une série de cassettes de redémarrage en 2007 intitulée « Rebuild of Evangelion ». Après sa dernière sortie en 2012, les fans du monde entier attendaient avec impatience sa conclusion finale.

« Evangelion 3.0 + 1.0 : Il était une fois » a longtemps été le film d’animation le plus attendu de la décennie car c’était l’aboutissement définitif de toute une franchise, selon son réalisateur et producteur Hideaki Anno, qui en est également le créateur. de la franchise. Sa première au Japon a été très célébrée après son arrivée dans les salles en décembre dernier, mais ces derniers mois, il n’y avait que de l’incertitude quant à son arrivée en Occident.

Enfin, Studio Khara a révélé son intention de présenter le dernier volet de « Rebuild of Evangelion » en streaming, annonçant que les fans de plus de 240 pays pourront profiter de « Thrice Upon A Time » via le catalogue Amazon Prime Video en août prochain. 13, en plus d’avoir le reste des films de la saga.

La sortie de « Evangelion 3.0 + 1.0 » dans des formats domestiques au Japon l’a positionné comme l’une des productions les plus réussies financièrement jamais réalisées dans le pays de l’Est. Le refus d’Hideaki Anno de faire des déclarations à la presse en Occident n’a fait que soulever de plus en plus d’émotion, alors que l’arrivée de la cassette sur Prime Video mettra fin à près de 14 ans de théories et de spéculations des fans. On ne sait pas si certains pays occidentaux organiseront des projections spéciales dans les salles de cinéma.