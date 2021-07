Evangelion 3.0 + 1.0 Date de sortie sur Amazon Prime Video

En moins d’un est. Il s’agit de la date de sortie d’Evangelion 3.0 + 1.0 sur Amazon Prime Video.

Soit les choses prennent du temps comme si elles venaient de Chine, soit elles arrivent soudainement quand on s’y attend le moins. Et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui avec Shinji et compagnie. Eh bien, Shinji « l’emo », pour ne pas nous embrouiller, car Amazon a annoncé le Date de sortie d’Evangelion 3.0 + 1.0 sur Amazon Prime Video. Et cela arrivera dans moins d’un mois.

Le quatrième et dernier film de la Reconstruction d’Evangelion sera sous-titré Three Once Upon a Time et arrivera sur Amazon Prime Video 13 août de cette même année. Il le fera partout dans le monde à la fois sauf au Japon, qu’ils ont déjà vu en salles il y a quelques temps. Il aura également un doublage dans plus de 10 langues. Ainsi, en plus du japonais, on peut le voir en espagnol, anglais, français, allemand, portugais ou italien. Et avec des sous-titres, bien sûr.

Plusieurs rumeurs avaient commencé à circuler à travers les réseaux après quelques déclarations de Selecta Vision lorsqu’ils lui ont demandé s’il apporterait, comme les fois précédentes, la cassette en Espagne. Vous savez, il y a le dicton « quand la rivière sonne, elle transporte de l’eau » et « quand Selecta se fâche, le permis s’épuise ». On connaît désormais la raison du malaise du distributeur.

En plus d’Evangelion 3.0 + 1.0, Amazon Prime Video sortira les trois autres films de la nouvelle série le même jour. C’est-à-dire Evangelion : 1.11 Tu n’es (pas) Seul, Evangelion : 2.22 Je peux (ne pas) avancer et Evangelion : 3.33 Je ne peux (pas) refaire. Et bien sûr ce sera nécessaire, car si quelqu’un a compris quelque chose au troisième film, c’est soit parce qu’il était très défoncé, soit parce qu’il a eu des contacts directs avec les scénaristes. Parce qu’ici on ne comprenait même pas papa.

Nous espérons juste que cela ne se transformera pas en Madoka Magika car entre le titre, les boucles et la folie japonaise, nous voyons une tentative sans fin pour que Shinji bousille les choses. Et avec cela juste « trois fois » ne suffira pas.