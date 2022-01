Evangeline Lilly dit que la nouvelle suite d’Ant-Man est la meilleure à ce jour

Lorsque L’homme fourmi a clôturé la phase 2 du MCU en 2015, le film était un peu une pause comique au milieu d’un récit par ailleurs sérieux et très impliqué, tombant entre Avengers: l’ère d’Ultron et Captain America : Guerre Civile. Cependant, après être devenus une partie intégrante de l’équipe des Avengers, le héros changeant de taille de Paul Rudd et son partenaire de combat, The Wasp d’Evangeline Lilly, sont prêts pour leur troisième aventure en solo, et selon Lilly, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est le meilleur L’homme fourmi film encore. Avec de nombreuses spéculations sur la sortie de 2023 qui circulent actuellement sur Internet, ce film promet d’être le plus grand défi de Scott Lang à ce jour.

Si l’on considère que Scott Lang alias Ant-Man est l’un des personnages les plus obscurs, le premier L’homme fourmi le film s’est plutôt bien comporté lors de sa sortie initiale. Le film a suscité des critiques assez décentes de la part des critiques et a obtenu un résultat raisonnable de 519 millions de dollars au box-office, avec la suite, Ant-Man et la Guêpe, élevant la barre dans les deux domaines en 2018. Alors qu’en surface, le film original était une affaire « à prendre ou à laisser », il n’a pas fallu longtemps pour réaliser que ce n’était pas le cas, et il y avait en fait beaucoup à faire. éloigner du film, et même d’en sortir dans le futur. Chaque film MCU, et maintenant les séries télévisées, est une pièce d’un puzzle plus grand si vous prenez le temps de regarder.

Grâce à l’arrivée du Covid, le tournage du dernier opus de la L’homme fourmi La série a été un peu plus délicate que prévu, le tournage ayant été arrêté à quelques reprises en raison d’épidémies parmi l’équipe et des problèmes généraux que Covid a apportés à toutes les productions cinématographiques. En s’adressant à The Digital Fix, Evangeline Lilly en a parlé, affirmant que le film a été « le plus difficile » sur lequel ils ont travaillé, mais qu’il sera également le meilleur.





« En fait, je pense… ce que nous avons fait, les trucs que nous avons tournés, le matériel que nous avons réussi à obtenir, je pense que ce pourrait être le meilleur à ce jour », a déclaré Lilly à propos du film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania a été compliqué à tourner en raison des verrouillages de Covid







Au cours de l’interview, Lilly a expliqué en quoi ce film était tellement différent de tous les autres qu’elle a réalisés dans le MCU en raison des complications supplémentaires entraînées par les protocoles et les restrictions de Covid, y compris les étranges effets « impersonnels » du port de masques. Elle a dit:

« Nous avons terminé le tournage à la fin du mois de novembre, et je pense que c’était sans conteste le plus difficile que nous ayons fait. C’était le plus difficile. C’était le seul que nous ayons fait pendant les confinements de Covid. Cela ajoute juste une complication incroyable à la réalisation d’un film. Cela ajoute beaucoup de stress. Cela rend les choses très impersonnelles parce que vous ne pouvez pas voir les visages. Les décors de films sont déjà assez impersonnels, il y a tellement de choses qui se passent et tellement de choses à faire en peu de temps, et le niveau d’intensité est vraiment, vraiment élevé. Ce fut donc une expérience très éprouvante de faire le film avec des mesures Covid.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania se prépare à être un ajout épique au MCU, avec Kang le Conquérant de Jonathan Major qui devrait être le principal méchant, mais de nombreuses autres rumeurs de personnages sont déjà discutées en ligne concernant l’implication de Bill Murray et l’éventuelle inclusion de MODOK. En fin de compte, tout film qui combine le multivers et les royaumes quantiques ne sera jamais simple, et bien qu’il y ait toujours le même humour Marvel, il semble que la troisième vedette d’Ant-Man va être son plus impressionnant à ce jour.





