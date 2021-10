Evangeline Lilly désigne Ant-Man 3 comme le meilleur de la franchise

Le MCU prépare l’arrivée de nouveaux opus dans sa phase de développement 4, étant l’un des « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » les plus attendus, le troisième opus de la saga qui a débuté en 2015, qui était chargé de présenter à le public le concept de « Royaume quantique », qui est sur le point de présenter une plus grande importance dans le développement de l’histoire.

Peyton Reed prépare son retour en tant que réalisateur dans une production qui mettra en scène le retour de Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas, Michelle Pfieffer, avec Kathryn Newton dans le rôle de Cassie Lang et Jonathan Majors dans celui de Kang le conquérant, personnage qui a déjà été introduit dans le season finale de la série « Loki » sur Disney +.

Même si les détails sur « Quantumania » ont été gardés extrêmement secrets par l’équipe de Marvel Studios, on sait que le personnage de Majors prendra une place extrêmement importante dans son histoire, surtout après quelques spéculations selon lesquelles il se positionnerait comme le nouveau méchant principal. .dans la franchise.

Lors d’une récente conversation avec Collider, Lilly, chargée de jouer Hope Van Dyne dans le film, a partagé ses impressions à la lecture du scénario écrit par Jeff Loveness, connu pour son travail sur la série Adult Swim « Rick and Morty ». nous pourrions être devant le meilleur film « Ant-Man » qui a été réalisé jusqu’à présent.

Lilly remarque que c’est la première fois que l’équipe de cette trilogie travaille aux côtés de Loveness, lui assurant qu’il est un écrivain phénoménal. «Je pense qu’il a une maîtrise incroyable de la voix. Donc sur la page, je pouvais entendre tous les personnages, et je savais qu’il avait vraiment puisé dans la personnalité unique de chaque personne. »

Evangeline Lilly conclut que le film sera quelque chose de vraiment spécial pour le public, confiant dans son potentiel en tant que meilleur film « Ant-Man » à ce jour. Dans les productions récentes du MCU, la présence de certains écrivains éminents dont le travail provient de la série « Rick et Morty » a été mise en évidence.

Michael Waldron, le scénariste en chef de « Loki », n’était pas seulement un scénariste de la célèbre série animée. À un moment donné de sa carrière, il était le candidat préféré de ses créateurs pour être le showrunner de la production, et il était également en charge de l’écriture du scénario de « Doctor Strange and the Multiverse of Madness ». Il faut encore attendre 2023 pour voir « Ant.Man and the Wasp: Quantumania ».