Evanescence sort une vidéo féroce pour « Better Without You »

Le groupe de metal gothique Evanescence continue de promouvoir son nouvel album « The Bitter Truth », leur cinquième album studio. A cette occasion, il a créé un clip vidéo du nouveau single du groupe, intitulé «The Bitter Truth».

Evanescence accompagne cette vidéo avec un avertissement à toutes les personnes photosensibles ou sensibles aux crises d’épilepsie car ses lumières de haute intensité clignotantes en permanence pourraient affecter les personnes atteintes de ces conditions.

Amy Lee et la société partagent des caméras dans une séquence réalisée par le réalisateur Eric D. Howell, qui était en charge de la réalisation de «Use My Voice», qui est sorti en août 2020 lors des préparatifs d’arrivée du nouvel album.

En plus du son rauque et puissant de la chanson, la vidéo présente Amy Lee marchant dans une salle des miroirs en forme de labyrinthe, culminant avec le chanteur et le chef d’orchestre détruisant les piliers environnants tout en tenant un support pour la chanson. Microphone.

Après la grande anticipation générée par le fait d’être le premier matériel original que le groupe a sorti en près d’une décennie, « The Bitter Truth » a finalement été mis en vente le mois dernier, avec le groupe sortant les singles « Wasted on You » et « The Game is Over » ».

Evanescence a sorti son EP éponyme en 2011, puis est revenu en 2017 avec «Synthesis», un album de remix dans lequel Amy Lee et sa compagnie ont revu leurs chansons les plus emblématiques jusque-là, avec de nouveaux arrangements orchestraux et en ajoutant des éléments de musique électronique.

Plus tôt cette semaine, Evanescence a annoncé qu’elle tiendrait un concert virtuel gratuit sous le nom de «Driven to Perform», qui aura lieu le 13 mai, avec la participation d’Alice Cooper en tant que présentatrice invitée et la gagnante d’une «bataille virtuelle de les groupes », qui jouera aux côtés d’icônes du métal gothique lors de cet événement.