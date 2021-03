Evanescence sort son nouveau single ‘Better Without You’

Après quatre ans loin des studios d’enregistrement, le groupe de métal alternatif Évanescence prépare le terrain pour la sortie de son cinquième album studio en sortant un nouveau single intitulé «Mieux sans toi».

Ce vendredi 5 mars, le groupe a sorti ce qui serait le troisième single officiel de ce nouveau matériel intitulé « La vérité amère», Qui devrait atteindre le public le 26 mars. Cette version marque un peu plus d’une décennie de sortie de matériel original, puisque « Synthèse», Sorti en 2017, ce serait une réédition d’œuvres précédentes avec de nouveaux arrangements musicaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Mars Volta annonce le coffret « The Reality Of Dreams »

Dans ce nouveau single, la chanteuse et leader du groupe interprète une performance puissante dans laquelle, au rythme de riffs de guitare tonitruants, elle chante son indépendance absolue.

Ce sujet est précédé de « Utiliser ma voix», Dans lequel Lee trouve un soutien vocal dans certaines des voix féminines les plus importantes de la scène metal contemporaine, telles que Lzzy Hale de Halestorm ou Taylor Momsen du groupe The Pretty Reckless.

Le groupe aurait également lancé « Gaspillé sur vous« , Qu’ils ont présenté pour la première fois dans le talk-show de Jimmy Kimmel Y ‘Oui en effet‘, dont la sortie a coïncidé avec l’annonce de la date de sortie de ce nouvel album.

Au cours de la dernière année, Amy lit serait très vocal à propos de ses rencontres créatives avec des dirigeants de maisons de disques au début de sa carrière, révélant qu’il aurait été poussé à ajouter un chanteur masculin au groupe pour présenter «quelque chose de plus familier au public».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brian May regrette d’avoir perdu une cassette de Freddie Mercury

Ces efforts pour vouloir changer le style du groupe se refléteraient dans le thème ‘Donne moi vie‘, qui a eu la participation vocale de Paul McCoy. Bien que la chanson ait marqué un tournant dans la carrière du groupe, Lee refuserait de l’avoir en tant que membre à plein temps.