Evanescence prépare un nouveau concert virtuel gratuit

Le groupe de heavy metal américain Evanescence est en pleine promotion de « The Bitter Truth », son premier matériau original depuis une décennie, il n’est donc pas surprenant qu’un concert en ligne aura lieu qui aura un invité très spécial: Alice Cooper en tant que présentatrice de l’événement.

Le 13 mai, Evanescence organisera un concert live virtuel entièrement gratuit dans lequel, en plus de promouvoir leur dernier matériel, ils interpréteront une sélection des chansons les plus remarquables de l’ensemble de leur catalogue musical dans un spectacle qu’ils ont appelé «Driven to Effectuer « .

A travers les réseaux sociaux du groupe, Amy Lee, sa leader et chanteuse, a annoncé qu’Evanescence bénéficierait du soutien d’un groupe gagnant dans un concours similaire à une «bataille des groupes», où des musiciens de partout aux États-Unis ont envoyé des vidéos de le vôtre en vous inscrivant sur une page Web spéciale où les gens voteront pour le gagnant.

Jusqu’à présent, il y a trois groupes qui se disputent la place, dont Suspect208, qui est composé des fils de Guns N ‘Roses Slash et de Robert Trujillo de Metallica.

Pour avoir une chance de gagner cette place au concert, les participants ont soumis une vidéo de leur reprise respective de « Under My Wheels », une chanson sortie par Alice Cooper en 1971. Les deux autres candidats sont « South Of Eden » de Columbus, Ohio et Ashland de l’état de l’Illinois.

« Ce concept ‘Driven to Perform’ d’être un concours de groupe de garage a touché une corde sensible chez moi, parce que j’ai commencé très jeune dans l’industrie de la musique », a déclaré Cooper dans un communiqué de presse.

«J’ai commencé ma carrière de la même manière que beaucoup de ces groupes. J’ai été amené un jour à monter sur scène et à jouer. C’est dans les garages à travers le pays que de nombreux musiciens trouvent leur son et commencent à jouer », conclut Cooper.

Récemment, Evanescence a été contraint de reporter sa tournée en Europe jusqu’en 2022 en raison de la pandémie, qu’ils allaient mener en compagnie du groupe Within Temptation.