Evan Rachel Wood sera-t-il dans la saison 4 de Westworld ?

HBO

L’actrice de 34 ans a incarné Dolores dans les trois premières saisons de la série et son personnage est décédé à la fin du précédent opus. Revenir?

©IMDBEvan Rachel Wood dans le rôle de Dolores.

Ce dimanche, HBO La saison 4 sera diffusée Westworldavec le premier épisode du volet et le premier à arriver depuis 2020. Après les événements du douteux troisième volet, où la rébellion humaine a commencé grâce au sacrifice de Dolorès (Evan Rachel Wood) et la destruction de Roboammaintenant il reste à voir comment sa vie continue Caleb (Aaron Paul) en tant que leader de cette révolution cherchant à mettre fin au contrôle du destin des humains et des machines.

Comme s’en souviennent ceux qui ont regardé la série HBOl’un des grands résultats de la troisième saison de Westworld avait à voir avec la mort de des douleurs. L’animateur interprété par Evan Rachel Bois elle est décédée définitivement et ne peut plus être ressuscitée comme ils l’ont fait à chaque fois qu’elle faisait partie d’un récit qui a été reconstitué dans le parc d’attractions un peu particulier qu’ils ont créé Robert Ford et Arnold Weber.

L’issue fatale de des douleurs a été confirmée par les créateurs de Westworld, Lisa Joy et Jonathan Nolanque lors d’un panel en l’ATTXFestival confirmé que ce n’était pas la fin pour Evan Rachel Bois dans la serie. L’actrice, qui était présente lors de l’événement, a expliqué comment allait se dérouler sa participation au quatrième volet, où elle donnera vie à un nouveau personnage qui s’appellera Christine.

« C’est une femme normale qui vit dans une grande ville et qui essaie d’être écrivain. Rien ne lui arrive jamais, vraiment. Je pense que c’est tout ce que je peux dire… On m’a dit que des douleurs allait rencontrer son destin tragique dans la saison 3, alors j’ai eu quelques conversations avec Jonathan et Lisa à l’époque sur ce que cela signifiait. Ils ont dit ‘Oui, tu reviendras cette saison et tu ressembleras Evan Rachel Bois mais ce n’est pas moi' »a expliqué l’actrice. Son personnage aura un lien (on ne sait pas s’il est romantique) avec celui de Ariana DeBosel’un des nouveaux ajouts à la série.

+L’autre acteur de retour à Westworld

Le retour de Evan Rachel Bois (qui était dans les trois premières saisons de la série) ne sera pas le seul. Le quatrième volet de Westworld mettra en vedette la participation de Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Aurora Perrinau, Angela Sarafyan et James Mardsen. Oui, l’acteur chargé de jouer Nounoursle couple de des douleurs qui est reprogrammé pour tuer et se suicide dans le deuxième volet, reviendra dans ces nouveaux épisodes bien qu’aucun détail n’ait encore été donné sur la manière dont se déroulera sa participation.

