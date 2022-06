Evan Rachel Wood révèle sa voix de Madonna dans le prochain film « Weird Al »

Evan Rachel Wood a fait quelques imitations de chanteuse sur The Tonight Show et a révélé comment elle sonne comme Madonna, qu’elle joue dans le biopic d’Al Yankovic.

Nous avons une idée de comment Evan Rachel Bois sonnera comme Madonna dans Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic. Dans les travaux de The Roku Channel, le film n’est pas un biopic traditionnel car il réinventera Yankovic comme très différent de ce qu’il était dans la vraie vie. Daniel Radcliffe joue « Weird Al » Yankovic tandis que plusieurs stars notables apparaîtront dans des rôles de soutien, dont Wood en tant que chanteuse de « Material Girl ».

Dans une nouvelle interview avec Jimmy Fallon sur Le spectacle de ce soir, Wood a expliqué à quel point elle était inquiète lorsque le rôle lui a été proposé pour la première fois. La Westworld La star dit qu’elle ne voudrait pas jouer Madonna dans un biopic complet, mais qu’elle était intriguée de la jouer dans une comédie qui n’est pas censée être prise aussi au sérieux. Mais même si le film est satirique, Wood s’efforcera d’imiter Madonna. Elle a noté qu’elle cherchait spécifiquement à reproduire le son de Madonna au début des années 1980. Wood a ensuite canalisé sa voix de Madonna et a expliqué le reste de sa réponse dans son caractère, en disant :

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’était une Madonna spécifique. C’est Madonna du début des années 80, et Madonna du début des années 80, vous savez, elle était très nasillarde, et tout ce qu’elle disait était très intentionnel. Et, elle désarme tous ceux qui l’interviewent simplement en les regardant. »

Wood a également révélé qu’elle se sentait un peu gênée par le rôle parce que Madonna n’en avait pas été informée au préalable. Elle dit qu’elle avait présumé que la production avait autorisé le casting de Wood avec Madonna avant le tournage, mais à mi-chemin de la production, Wood a appris que personne ne lui avait dit. Bien sûr, Madonna a probablement déjà entendu parler du casting, mais elle n’en a pas parlé, car elle est occupée à se concentrer sur son propre biopic qui pourrait mettre en vedette Julia Garner. Vous pouvez regarder la voix de Madonna se révéler ci-dessous, ce moment se situant autour de 5:08.

Ce n’était pas tout. Wood a également participé à un Spectacle de ce soir segment où elle s’est fait passer pour divers chanteurs en action, et cela inclut de se produire en tant que Madonna. Son interprétation de « Material Girl » a suscité les applaudissements du public, et elle a enchaîné avec des impressions bien reçues d’Alanis Morrisette et Janis Joplin.





Evan Rachel Wood est de retour dans la saison 4 de Westworld

HBO

Evan Rachel Wood a également créé un nouveau clip sur Le spectacle de ce soir avec son retour dans Westworld saison 4. Alors que son personnage avait rencontré sa disparition dans la saison 3, les scénaristes ont ramené Wood en tant que personnage original qui serait un humain et non un hôte. Mais que ce soit réellement le cas, et comment il pourrait y avoir cette personne en dehors de Westworld qui ressemble à Dolores, tout cela devra être expliqué dans la nouvelle saison.

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic n’a pas encore de date de sortie mais devrait arriver sur The Roku Channel plus tard cette année. Saison 3 de Westworld sera diffusé sur HBO le 26 juin.