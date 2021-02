Evan Rachel Wood dit que l’ex-fiancée Marilyn Manson «  m’a horriblement maltraité pendant des années  »

L’acteur de «Westworld» Evan Rachel Wood, qui a témoigné devant le Congrès au sujet de son expérience de la violence domestique et sexuelle, a déclaré lundi qu’elle avait été «horriblement» maltraitée par la musicienne Marilyn Manson, son ex-partenaire.

Dans un post sur Instagram, Wood a écrit que Manson, de son vrai nom Brian Warner, «a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années.

«J’ai été soumis au lavage de cerveau et manipulé. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage », a écrit Wood.

« Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies », a ajouté l’acteur. «Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne resteront plus silencieuses.»

Wood, maintenant âgé de 33 ans, a rencontré Manson, 52 ans, alors qu’elle était adolescente et qu’il était dans la trentaine. Ils se sont fréquentés par intermittence à la fin des années 2000 et en 2010, ils ont été brièvement fiancés. Wood a épousé la star de «Billy Elliot» Jamie Bell en 2012 et ils ont divorcé en 2014.

Evan Rachel Wood et Marilyn Manson le 21 septembre 2008 à West Hollywood, Californie.

NBC News a contacté les représentants de Manson pour obtenir des commentaires sur les allégations de Wood, qui ont été citées en entier ci-dessus.

Le magazine musical britannique Metal Hammer a déclaré que Manson avait brusquement mis fin à une interview téléphonique l’automne dernier après que la publication eut mentionné le nom de Wood.

Dans une déclaration ultérieure au magazine, le représentant britannique des relations publiques de Manson a déclaré en partie: « Le témoignage personnel n’est que cela, et nous pensons qu’il est inapproprié de commenter cela. »

Au début de 2018, Wood a témoigné devant un sous-comité judiciaire de la Chambre sur ses expériences de violence domestique et sexuelle lors d’une audience sur la loi sur la charte des droits des survivants d’agression sexuelle. Elle a raconté avoir été violée deux fois, d’abord par un partenaire violent, puis par un homme dans le placard de rangement d’un bar. (Elle n’a pas nommé ses agresseurs.)

Elle a dit qu’elle souffrait de dépression, d’agoraphobie et de terreurs nocturnes après ses agressions, et qu’on lui avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique.

«J’étais profondément terrifiée et cette peur m’accompagne encore aujourd’hui», a déclaré Wood dans son témoignage. «Ce qui me rend plus blessé et plus en colère que le viol et les abus eux-mêmes, c’est cette partie de moi qui a été volée, qui a changé le cours de ma vie.»

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.