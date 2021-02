Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson d’abus

Evan Rachel Wood dirige une série d’accusations contre Marilyn Manson pour l’avoir abusée pendant des années et pour l’avoir manipulée.

Autrefois, Bois elle a témoigné d’une relation abusive qu’elle a eue pendant des années avec un homme qu’elle a rencontré pendant son adolescence. Bien qu’il n’ait jamais dit spécifiquement qui il était, on a toujours soupçonné que c’était Manson, car il avait eu une relation avec lui entre 2007 et le 2010.

Maintenant, via votre compte Instagram, l’actrice a révélé que son agresseur était Marilyn Manson, « Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson … Il a commencé à me harceler quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. «

«J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre… Je ne vivrai plus dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les industries qui l’ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies. Je suis du côté des nombreuses victimes qui ne seront plus réduites au silence ».

Solidarité avec Rachel Wood, un certain nombre de femmes ont publié leurs propres expériences avec Marilyn Manson, qui a également été accusé d’en avoir abusé à différentes périodes.