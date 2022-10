Evan Peters : tout savoir sur le protagoniste de Dahmer sur Netflix

NETFLIX

Dahmer est la série la plus regardée au monde en ce moment. Qu’a fait votre protagoniste avant de réussir sur Netflix ?

© GettyEvan Peters, l’acteur qui triomphe sur Netflix avec Dahmer.

La série de Ryan Murphy Ils sont synonymes de réussite. Mais si cette formule est combinée à une énorme plateforme de streaming qui les pilote, elle est imbattable. De cette manière, Dahmerla production qui raconte l’histoire de l’un des meurtriers les plus infâmes de l’histoire, est aujourd’hui la plus regardée au monde en Netflix. Dans ce sens, Evan Peters -son protagoniste- a été mis dans la bouche des utilisateurs pour sa performance fascinante. Tout savoir sur l’acteur !

« Pendant plus d’une décennie, 17 adolescents et jeunes adultes ont été assassinés par le criminel condamné Jeffrey Dahmer. Comment a-t-il pu éviter d’être capturé pendant si longtemps ?», indique le synopsis officiel de Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Créée par Ian Brennan et Ryan Murphy, la série policière compte 10 épisodes disponibles sur la plateforme. En outre, Richard Jenkins, Niecy Nash, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller et Dyllón Burnside Ils complètent le casting avec leurs performances. En tout cas, aucun d’entre eux n’a réussi à éblouir les fans autant qu’Evan Peters.

Né en 1987 à St. Louis, Missouri, États-Unis, le protagoniste de Dahmer s’est aventuré dans le métier d’acteur alors qu’il n’avait que 15 ans. À cette époque, il a commencé à prendre des cours de théâtre et a déménagé à Los Angeles avec sa mère pour entrer dans l’industrie du divertissement. Avec son talent évident, il fait vite le grand saut : s’il commence par de petits rôles, il participe en 2010 à déchirer, foutre une branlée et a précisé que ce n’était que le début d’une formidable carrière.

C’est ainsi qu’en 2011, il obtient le rôle marquant de Tate Langdon dans histoire d’horreur américaines’engager dans la production et faire partie des éditions Murder House, Asile, Coven, Freak Show, Hôtel, Roanoke, Culte, Apocalypse Oui Fonction double. Ce n’est pas tout! En 2014, il a fait ses débuts en tant que super-héros lorsqu’il a été choisi pour le rôle de Quicksilver dans le film. X-Men: Days of Future Pastpour donner vie à Quicksilver et enfin attirer l’attention des amoureux de Marvel Studios avec sa performance dans la série WandaVision.

La vérité est qu’Evan Peters n’arrête pas de faire face à des rôles difficiles qui montrent de nouvelles facettes dans sa carrière. donc il est venu Dahmer, la série à succès sur Netflix. Lui-même raconte : «Honnêtement, j’avais vraiment peur de tout ce qu’il faisait. Plonger et essayer de s’y engager a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire dans ma vie. Parce que je voulais que ce soit très authentique, mais pour ce faire, je devais aller dans des endroits vraiment sombres et y rester pendant une longue période.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂