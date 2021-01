Evan Peters sera dans WandaVision en tant que Quicksilver: les réactions des fans

Le dernier week-end sera inoubliable pour tous les fans de la Univers cinématographique Marvel, qui a vécu vendredi la première de «WandaVision» sur le service de streaming Disney + et ce lundi ils ont vécu confirmation du retour d’Evan Peters en tant que Quicksilver, qui faisait partie des films de X Men et maintenant il fera sa première au MCU au sein de la série.

La fuite de cette nouvelle est venue grâce à une erreur de Rodri Martin, doubleur de divers artistes, dont Evan Peters. Sur son compte Twitter, il a publié: « La première série Marvel Studios où j’ai le privilège d’exprimer à nouveau Evan Peters dans le rôle de Pietro ». Réalisant que a révélé un énorme spoiler, a fermé son compte et a rendu son profil Instagram privé.

Ce rapport a toujours été une rumeur pour les fans, car depuis qu’ils ont confirmé le début de «WandaVision» Des rumeurs ont commencé que ce personnage pourrait être présent d’une manière ou d’une autre, et plus encore en parlant du multivers dans le troisième film ‘Spider-Man’. La confirmation est arrivée et les fans se sont exprimés comme suit:

Alors si Evan Peters sera sur WandaVision? POGGERS pic.twitter.com/r9CGVnWH65 – ᱬ ♡ ‘ ᱬ (@ MarthaMarquez05)

MANO EVAN PETERS APPARAÎTRA SUR WANDAVISION EN TANT QUE PIETRO AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH – Carla | avec limite (@louislovecamila)

ARRÊTEZ TOUT EVAN PETERS VA JOUER À QUICKSILVER DANS WANDAVISION – lucy (@tastyfear)

Je veux revoir Evan Peters comme Quicksilver et quoi de mieux que dans Wandavision avec ce rouleau multivers. – Donnie Donowitz (@ KobraKid96)

Dans les messages et commentaires, il semble y avoir un consensus général en faveur du retour de Peters, puisque beaucoup qualifient sa participation à X-Men comme l’un des meilleurs aspects, dans certains films qui ne sont pas les favoris de ces fans et critiques spécialisés.

De plus, sa présence dans ‘WandaVision‘ouvre les portes à multivers, car qui jouait auparavant Pietro Maximoff était Aaron Taylor-Johnson et son personnage est mort dans « Avengers: Age of Ultron » (2015), alors Wanda est restée sans frère et maintenant un autre pourrait venir d’un autre univers.