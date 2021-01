Evan Peters reviendra en tant que Quicksilver dans WandaVision?

Jusqu’à présent, série Disney + WandaVision s’est avéré être un énorme changement par rapport aux singeries habituelles du MCU, et les choses pourraient être encore plus étranges si l’on en croit un tweet maintenant supprimé. Il semble que la version d’Evan Peters de Quicksilver pourrait entrer dans le monde bizarre de WandaVision, avec l’acteur espagnol Rodri Martin, qui a déjà doublé Peters dans le X Men films, révélant qu’il reprendra le rôle dans cette série Disney +. Martin a depuis supprimé le message et rendu son compte privé, ce qui le confirme presque.

Le contenu du message de Martin se traduit approximativement par l’acteur mentionnant la première de WandaVision vendredi, avant de noter qu’il s’agit de la première série où il aura le « privilège » d’exprimer à nouveau Pietro AKA Peter Maximoff AKA Quicksilver. Il y a eu des rumeurs depuis un certain temps selon lesquelles le point de vue de Peters sur Quicksilver, qui a été vu pour la dernière fois en 2019 X-Men: Phénix sombre, entrerait en procédure, et cela semble certainement que ces rumeurs se sont avérées vraies.

Bien sûr, Evan Peters n’est pas la seule version de Quicksilver à avoir été réalisée sur grand écran, avec Déchirer, foutre une branlée star Aaron Taylor-Johnson dépeignant le personnage d’en face WandaVision Elizabeth Olsen. Malheureusement, il a rencontré sa fin lors de la finale de 2015 Avengers: l’ère d’Ultron, ce qui signifie que Wanda Maximoff d’Olsen va passer par une réunion inhabituelle, rencontrant une version alternative de son frère qui, pour une raison quelconque, ressemble maintenant à Evan Peters.

Ce que cela signifie pour WandaVision reste à voir, mais avec le MCU se préparant à explorer le multivers dans les goûts de la suite à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie, il est maintenant probable que la série sera le début de cette exploration. En ce qui concerne le MCU plus large, l’arrivée de Peters en tant que Quicksilver ajouterait beaucoup de poids à des rumeurs similaires, encore plus folles, qui circulaient ces derniers temps, telles que Tobey Maguire et Andrew Garfield revenant en tant que rampants alternatifs aux côtés de Tom Holland pour Spider-Man 3.

Débuts sur Disney +, WandaVision réunit le public avec les Avengers Wanda Maximoff et Vision. Reprise après les événements de 2019 Avengers: Fin de partie, Wanda Maximoff et Vision vivent la vie idyllique de banlieue dans la ville de Westview, essayant de dissimuler leurs pouvoirs. Alors qu’ils commencent à entrer dans de nouvelles décennies et à rencontrer les tropes de la télévision, le couple soupçonne que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Réalisé par Matt Shakman, la série trouve Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff et Vision du MCU, tandis que Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Randall Park et Kat Dennings composent le soutien jeter.

La série a jusqu’à présent été un énorme succès auprès des critiques, qui ont loué les deux performances centrales, les hommages en cours aux sitcoms passées et l’approche unique de la série dans le monde de Marvel. WandaVison est actuellement l’un des projets les mieux notés dans l’ensemble du MCU sur Rotten Tomatoes et est susceptible de mettre en place la direction de la franchise pour les années à venir. Cela nous vient grâce à Utilisateur de Twitter Coleccineando.

🔴¡#MERCURE DE EVAN PETERS EN WANDAVISION! El actor de doblaje español de Evan Peters, Rodri Martin, ha confirmado que volvió a prestar su voz a Pietro Maximoff en #Wandavision! 😱 Después de este error borró su estado de Twitter e Instagram pic.twitter.com/iSZipdion9 – Coleccineando (@ Coleccineando1) 18 janvier 2021

Sujets: WandaVision, Disney Plus, X-Men, Streaming