Evan Peters parle de jouer Jeffrey Dahmer dans la série Netflix : « J’avais très peur »

Le 21 septembre, Netflix présentera la nouvelle série DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. De Ryan Murphy et Ian Brennan, la série met en vedette Evan Peters en tant que meurtrier titulaire, explorant les crimes horribles de Dahmer ainsi que les échecs de la police qui leur ont permis de continuer pendant si longtemps. Parallèlement à une nouvelle bande-annonce, Netflix a publié une interview de Peters avec l’acteur parlant de ses recherches pour jouer le rôle et de ce que c’était que de se mettre à la place du cannibale notoire.

Peters explique comment ses recherches initiales pour jouer à Dahmer comprenaient le visionnage d’interviews avec le tueur en série ainsi que la lecture de différents livres sur ses crimes. Écouter des enregistrements réels de Dahmer avouant ses meurtres était « époustouflant » pour Peters, qui avait du mal à croire que ces choses s’étaient réellement produites. Parce qu’il y a des victimes réelles impliquées, Peters a également déclaré qu’il était important pour le Dahmer équipe de raconter l’histoire de la manière la plus authentique possible, c’est-à-dire de ne pas embellir ce qu’il a fait. Comme l’explique Peters, les crimes de Dahmer sont déjà assez effrayants.

« Honnêtement, j’avais très peur de toutes les choses qu’il faisait, et plonger là-dedans et essayer de s’y engager allait absolument être l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire dans ma vie, parce que je voulais c’était très authentique, mais pour ce faire, j’allais devoir aller dans des endroits vraiment sombres et y rester pendant une longue période. »