Evan Peters jouera le tueur en série Jeffrey Dahmer dans la série Ryan Murphy Netflix

Monster: The Jeffrey Dahmer Story plongera dans l’histoire de l’un des tueurs en série les plus notoires d’Amérique, interprété par Peters.

Evan Peters et Ryan Murphy feraient à nouveau équipe pour une nouvelle série limitée Netflix sur le tristement célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer.

Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer plongera dans l’histoire de l’un des tueurs en série les plus notoires d’Amérique. Selon Deadline, la série sera principalement racontée du point de vue des victimes de Dahmer. Il détaillera également «l’incompétence et l’apathie de la police qui ont permis au natif du Wisconsin de se lancer dans une tuerie de plusieurs années», et abordera le privilège blanc qui a permis à Dahmer de recevoir un laissez-passer gratuit.

Scream QueenNiecy Nash, Penelope Ann Miller, Richard Jenkins, Shaun J. Brown et Colin Ford seront également les vedettes de la série.

LIRE LA SUITE: Evan Peters a mis 2 ans à récupérer après le tournage de AHS: Cult dit Ryan Murphy



Evan Peters jouera Jeffrey Dahmer dans la série Netflix. Photo: Matt Winkelmeyer / Getty Images, EUGENE GARCIA / AFP via Getty Images

Peters jouera Jeffrey Dahmer. Dahmer était connu sous le nom de Milwaukee Cannibal ou Milwaukee Monster, qui a assassiné et démembré 17 hommes et garçons, des années 1978 et 1991. La plupart des meurtres impliquaient également la nécrophilie, le cannibalisme et la préservation de parties du corps.

Dahmer a finalement été condamné à 941 ans de prison (16 peines à perpétuité). Il a été tué par un autre détenu en prison en 1994.

Evan Peters rejoindra désormais Ross Lynch, Jeremy Renner et Carl Crew qui jouaient tous auparavant à Dahmer à l’écran.

Avant de jouer Dahmer dans la série Netflix de Ryan Murphy et Ian Brennan, Evan Peters reviendra à histoire d’horreur américaine saison 10. Il n’y a pas encore de détails sur son personnage mais il jouera dans AHS: Double fonctionnalité.

Murphy a précédemment révélé que nous aurons deux saisons de histoire d’horreur américaine en 2021: l’un sera «au bord de la mer» et l’autre «au bord du sable». Peters fera partie du casting de la saison «by the sea», aux côtés de Sarah Paulson et Lily Rabe.

LIRE LA SUITE: Evan Peters dit qu’il « va faire une pause » après un « burn-out complet »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂