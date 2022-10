Evan Peters et Emma Roberts : pourquoi ils ont rompu après 7 ans

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Dahmer sur Netflix a eu une longue histoire d’amour avec la figure d’American Horror Story. Découvrez quand exactement ils ont mis fin à leur relation.

© GettyEvan Peters et Emma Roberts ont eu une romance de sept ans.

Au cours des dernières semaines, Evan Peters se positionne parmi les tendances. L’acteur est revenu sur le devant de la scène après avoir joué Dahmerla vraie série policière qui triomphe dans Netflix. Bien qu’il ait fait profil bas depuis le début de sa carrière, sa vie amoureuse a fait parler d’elle. C’est que pendant sept ans, il a été en couple avec Emma Robertsl’actrice avec qui il a partagé le plateau de histoire d’horreur américaine. Pourquoi ont-ils mis fin à leur amour ?

C’était en 2012 lorsque le duo d’acteurs s’est lié pour la première fois lors du tournage du film Monde adulte. Depuis, ils ont entamé une idylle qui a ébloui les fans qui s’attendaient à les voir sur des tapis rouges ou de nouveaux projets à l’écran. C’est comme ça pendant sept ans de relation, au cours desquels ils ont connu des hauts et des bas et où ils ont mis leur amour à l’épreuve, suspendant même un mariage.

En 2014, Peters il a proposé le mariage à Roberts pendant ses vacances à New York. L’actrice n’a pas tardé à accepter, mais à peine un an plus tard, l’engagement a été suspendu. Une source a assuré People : «Ils se sont séparés. Ils avaient tous les deux beaucoup de choses à faire et c’était mieux s’ils le faisaient seuls”. La vérité est que des mois plus tard, ils ont de nouveau été montrés ensemble lors de rendez-vous, de fêtes de Noël et même avec des photos sur Instagram.

Mais le bonheur n’a pas duré longtemps : en mai 2016, ils ont décidé de prendre un peu de temps à part. Même Emma Roberts a été vue avec le réalisateur de documentaires Christophe Hines. En novembre de la même année, ils ont repris leur lien et il semblait que cette fois ce serait leur réconciliation définitive. Pourtant, en mars 2019, il était confirmé qu’ils avaient mis fin à leur idylle, d’autant plus que l’actrice avait été vue en train d’embrasser l’interprète. Garrett Hedlund.

Pourquoi exactement ont-ils rompu ? Les protagonistes n’ont pas révélé la raison, précisant qu’il s’agit parfois simplement de différences. L’actrice a commenté dans un dialogue avec Cosmopolitan : « Je me rends compte que la vie a des hauts et des bas. J’essaie de les surmonter et de vivre quelque part entre les deux. Quand tu es faible, tu penses que ça ne finira jamais. Quand tu es défoncé, tu as tellement peur que ça se termine. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂