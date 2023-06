Evan Peters discute de son avenir Marvel et s’éloigne des rôles sombres, y compris Jeffrey Dahmer

Evan Peters, connu pour ses rôles dans divers projets tels que le X Men films et Marvel WandaVision, a récemment discuté de ses projets futurs dans une interview avec Deadline. Peters a été acclamé pour son interprétation du tristement célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer dans les docuseries Netflix Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer. La série plonge dans les crimes commis par Dahmer, présentant un récit stimulant. Les critiques ont félicité Peters pour sa performance, capturant à la fois les aspects modestes et intimidants du personnage de Dahmer.





Au cours de l’interview, Peters a exprimé sa volonté de revenir dans l’univers Marvel. Cependant, il a souligné que son interprétation de Dahmer marquait un tournant dans sa carrière concernant les rôles sombres. Peters a révélé son désir d’explorer des thèmes plus légers et de s’éloigner de l’obscurité qui caractérisait ses personnages précédents.

« Je serais dans un autre film Marvel. Ouais, je pense que pour moi, Dahmer était vraiment le dernier type de personnage sombre que je vais jouer pendant une longue période. C’était donc une sorte d’envoi à cette période de travail dur sur des choses comme ça, et maintenant je vais essayer de pivoter. Tout ce qui est dans la lumière, j’essaie juste de rester hors de l’obscurité pendant un moment.

Evan Peters explique pourquoi il a choisi de jouer dans Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Lors de la table ronde des acteurs dramatiques du Hollywood Reporter, Evan Peters a partagé ses motivations pour accepter un rôle dans Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Peters a d’abord décidé de ne pas jouer de personnages négatifs, mais a changé d’avis après avoir lu le scénario. Il a exprimé sa profonde préoccupation face aux échecs du service de police et du système judiciaire pour empêcher les crimes odieux de Jeffrey Dahmer, qui étaient largement influencés par le racisme, l’homophobie et les préjugés. Poussé par un sentiment d’indignation, Peters s’est senti obligé de se mettre au défi et de s’immerger pleinement dans le rôle, reconnaissant le message profond que l’histoire véhiculait et le jugeant digne de son engagement total.

« Certainement, je ne voulais plus jouer les méchants. J’étais comme si je ne faisais plus ça. Et puis, bien sûr, j’ai lu le scénario. Et je ne sais pas, j’ai juste, j’ai ressenti, je n’ai pas… Tout d’abord, je ne connaissais pas l’histoire et le cas de Jeffrey Dahmer et je pense que j’étais juste, ouais, j’étais assez contrarié par, juste le nombre de fois où la police et le système judiciaire n’ont pas réussi à l’arrêter, à cause du racisme, de l’homophobie, des préjugés. C’était juste, c’était juste trop. C’était trop. Et donc, j’étais vraiment obligé d’essayer de me pousser et d’essayer de creuser cela et de voir vraiment juste le donner à 120%. Et ça allait être un défi incroyable, mais j’avais l’impression que le message de cette pièce en valait la peine.

La prochaine saison de Monstre se concentrera sur le récit de Lyle et Erik Menendez, deux individus qui ont été condamnés en 1966 pour le meurtre brutal de leurs propres parents, Jose et Marie Louise. Tout au long de leur procès, les frères Menendez ont soutenu qu’ils avaient commis les crimes par crainte pour leur vie. Ils pensaient que leur père représentait une grave menace après avoir menacé d’exposer l’étendue de son comportement abusif. La série explorera la dynamique complexe au sein de leur famille, mettant en lumière les motifs sous-jacents et les implications plus larges de cette affaire tragique.

Monstres: L’histoire de Lyle et Erik Menendez devrait sortir plus tard cette année ou en 2024.