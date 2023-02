Evan Peters de Jeffrey Dahmer était sur le point de jouer dans The White Lotus

HBO

L’acteur qui a remporté un Emmy grâce à Jument d’Easttown C’était proche de la deuxième saison de la série HBO.

Avec deux saisons diffusées HBO, Le Lotus Blanc est devenu l’un des meilleurs série des dernières années. Créé par Mike Blanc, est une satire qui nous invite à voir les aventures des personnes les plus riches du monde alors qu’elles sont en vacances dans un hôtel de luxe. La première livraison a eu lieu à Hawaï et la seconde en Sicile, en Italie.

Chacune des saisons Le Lotus Blanc était dirigé par un groupe d’acteurs différent et seulement Jennifer Coolidge il a répété son caractère (Tanya McQuoid). Dans la deuxième saison, Evan Peters (Monstre) Il était tout près de se mettre dans la peau d’un des personnages centraux de la série : ethan.

Selon le producteur de Le Lotus Blanc, david bernardlors d’une conversation avec Date limite, Evan Peters Il était l’un des acteurs qui ont envisagé pour le spectacle. le caractère de ethan Il a été le dernier choisi pour composer le casting et en raison de problèmes de calendrier, Evan Peters a dû être jeté.

« Nous essayions de comprendre comment choisir ce rôle pour que le casting ne se sente pas trop familier »compté bernard. Ethan était le couple de Harper (Place Aubrey) qu’il arrivait en Sicile en vacances avec un couple d’amis et qu’il venait de devenir millionnaire.

+Comment Will Sharpe a été choisi pour jouer dans The White Lotus

Enfin, le rôle qui devait être pour Evan Peters est tombé entre les mains de Will Sharpe. comme dit bernardest venu au travail de cet acteur presque par hasard. « J’étais en décalage horaire, je cherchais dans Google à 4 heures du matin, et j’ai rencontré Will Sharpe dans ‘Giri/Haji : Devoir/Déshonneur’, qui est une brillante série au Royaume-Uni. Je ne l’avais jamais vu et il était incroyablement talentueux. J’ai regardé ses autres travaux et j’ai réalisé qu’il était en quelque sorte un caméléon. »révélé.

