Evan Peters a presque cessé de jouer après avoir filmé une scène de bar ivre à Mare of Easttown

Peters a déclaré au réalisateur Craig Zobel: « Je ne peux pas faire ça. Je suis terrible. Je vais vous suivre et devenir réalisateur, parce que je ne peux plus le faire. »

Avant son grand retour dans le monde de histoire d’horreur américaine dans le prochain Double fonctionnalité saison, Evan Peters l’a tué avec ses récents rôles dans WandaVision et dans la plus récente mini-série de drames policiers twisty de HBO, Mare d’Easttown.

Avec Kate Winslet, Evan joue le détective Colin Zabel dans la série. Il se démarque dans une distribution déjà brillante et empilée, mais une scène particulière de la série l’a amené à remettre en question ses propres talents d’acteur. En fait, la pensée qu’il a absolument floppé l’a laissé envisager de cesser d’agir sur-le-champ.

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair’s Toujours regarder: Jument d’Easttown podcast, Evan a parlé du tournage de l’une des dernières scènes de l’épisode 3 et de la façon dont il pensait qu’il était « terrible ».

De légers spoilers à venir pour Jument d’Easttown épisode 3.

Evan Peters a pensé arrêter de jouer après la scène ivre de Mare of Easttown. Image: GP Images / WireImage, HBO via YouTube

La scène en question se déroule à la fin de l’épisode 3, où Colin et Mare (joué par Winslet) boivent dans un bar, et un Colin ivre s’ouvre à Mare dans un moment de profonde vulnérabilité.

Les critiques et les téléspectateurs ont loué la performance d’Evan dans cette scène particulière, certains l’appelant même le meilleur acteur ivre qu’ils aient vu à l’écran depuis longtemps. Il était également complètement sobre pendant le tournage, et ne buvait que des «petites tasses de vinaigre de cidre de pomme toutes les demi-heures» pour «déclencher des souvenirs sensoriels», selon le réalisateur Craig Zobel.

Sa propre expérience de le filmer, cependant, était complètement différente.

«La raison pour laquelle Craig et moi étions émus et étreints», a expliqué Peters, «c’est parce que je sanglotais hystériquement. Je pensais que nous n’avions pas eu la scène. Je me suis dit: « Nous n’avons pas eu, nous ne l’avons pas compris. Je ne peux pas faire ça. Je suis terrible. Je vais te suivre, Craig, et être réalisateur, parce que je ne peux plus le faire. Et il a dit: « C’est bon. C’est cool, mec. Je pense que nous l’avons compris. »… Que se passe-t-il avec mon jugement interne? Là où je ne sais même pas si c’est bon.

Ce n’est pas la première fois qu’Evan Peters s’est ouvert et a été honnête sur sa propre carrière. En 2018, il a déclaré à GQ que certains des personnages qu’il avait joués dans le passé l’avaient fait des ravages. Plus tard, il a pris une courte pause pour « se ressaisir, décompresser, reprendre contact avec ce qui [he] se sentir comme [he] vouloir[s] faire. »

LIRE LA SUITE: Evan Peters a mis 2 ans à récupérer après le tournage de AHS: Cult dit Ryan Murphy

