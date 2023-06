Evan Handler sur le retour de Kim Cattrall dans la franchise Sex and the City

Kim CattrallLes représailles de Samantha Jones ont été assez surprenantes lorsque la nouvelle que Cattrall apparaîtrait dans la prochaine saison de Et juste comme ça… fait la une des journaux la semaine dernière. Pendant des années, l’actrice a publiquement exprimé son désintérêt à retourner dans le Le sexe et la ville la franchise. Alors que Samantha était « présente » par SMS lors de la première saison de la suite de la série SATC, la saison deux mettra en vedette l’actrice à l’écran pendant qu’elle parle au téléphone avec Carrie Bradshaw (Sarah-Jessica Parker).





Lors d’une récente conversation avec PEOPLE lors de la Ed Asner & Friends Celebrity Poker Night, Evan Handler, qui incarne Harry Goldenblatt depuis la cinquième saison de Sex and the City, a partagé des informations sur le caméo de Cattrall :

« Je pense que c’est génial. Je le pense. Apparemment, [her cameo] a été abattu dans le garage quelque part sans contact avec personne, donc le seul endroit où je dois l’accueillir est dans mon salon quand il est diffusé à la télévision. »

Bien que l’on ne sache pas quels membres de la distribution étaient au courant (le cas échéant) du retour de Cattrall, Handler a déclaré qu’il avait appris la nouvelle lorsque le public l’a fait. Selon Ellela participation de Cattrall à la série comportait deux stipulations : elle ne jouerait avec aucun des acteurs principaux ni ne verrait le réalisateur et scénariste Michael Patrick King.

Le retour prévu de Cattrall aura lieu lors de la finale de la saison deux de l’AJLT. La deuxième saison débute le 22 juin. John Corbett rejoint également la série suite en tant qu’Aiden, l’ancien fiancé de Carrie.

Qu’est-il arrivé à Samantha Jones ?

Cattrall a joué le rôle de l’emblématique Samantha Jones au cours des six saisons de HBO Le sexe et la ville, de 1998 à 2004. Elle a reçu deux Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe Award pour avoir incarné Samantha, confiante, sexuellement positive et franche. Cattrall a ensuite rejoint Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis dans les films de suivi Le sexe et la ville et Le sexe et la ville 2. La suite de la série Et juste comme ça… a été créée sur HBO en décembre 2021, et le public a rapidement appris que Samantha avait déménagé à Londres à la suite d’une brouille avec le groupe.

L’année dernière, Parker a partagé ses sentiments quant à savoir si elle aimerait voir Cattrall reprendre le rôle de Samantha :

« Je ne pense pas que je le ferais, car je pense qu’il y a trop d’histoires publiques de sentiments de sa part qu’elle a partagées. Samantha n’est pas partie. Samantha est présente, et je pense qu’elle a été traitée avec tant de respect et d’élégance. Elle n’a pas été vilipendée . C’était un être humain qui avait des sentiments à propos d’une relation, donc je pense que nous avons trouvé un moyen d’y remédier, ce qui était nécessaire et important pour les gens qui l’aimaient. »

Dans une interview passée avec Variété, Cattrall a également évoqué un possible retour. Elle a déclaré à la publication qu’on ne lui avait jamais demandé de participer à Et juste comme ça... Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait, l’actrice a répondu : « C’est un non. C’est puissant de dire non. »

Malgré les commentaires passés et la querelle signalée entre Cattrall et Parker, la favorite des fans, Samantha Jones, reviendra bientôt à l’écran.