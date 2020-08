Évaluation du DAK: congé de maladie en crise corona pas augmenté

Un appel chez le médecin suffit pendant des semaines: selon une analyse du DAK, cependant, la crainte que les employés soient de plus en plus en arrêt maladie pendant la période Corona n’est pas confirmée. Il y a un peu plus de cas de maladies respiratoires. Presque personne ne se blesse pendant le verrouillage.

Selon une évaluation de la compagnie d’assurance maladie DAK-Gesundheit, la crise corona n’a pas augmenté l’absentéisme au premier semestre 2020. En moyenne, chaque employé a eu 7,6 jours de congé, ce qui est le même nombre qu’à la même période l’an dernier.

Le taux de congés maladie est également resté stable à 4,2 pour cent – c’est le nombre d’employés assurés auprès de la caisse d’assurance maladie qui ont été déclarés incapables de travailler chaque jour calendaire au cours du premier semestre. Selon l’analyse, plus des deux tiers (68%) n’ont pas eu un seul congé de maladie entre janvier et mars.

Le patron de DAK, Andreas Storm, a déclaré que contrairement aux attentes, il n’y avait pas d’augmentation durable de l’incapacité de travail. En raison de la pandémie, il y avait encore la possibilité d’un congé de maladie par téléphone sans visiter le cabinet jusqu’à la fin du mois de mai.

Les congés de maladie ont légèrement augmenté en mars, puis ont diminué

Les données de 2,2 millions de salariés assurés auprès de la caisse d’assurance maladie ont été évaluées – y compris l’absentéisme pour lequel une attestation d’invalidité médicale a été envoyée à la caisse d’assurance maladie. Ceci est obligatoire si les employés sont absents pendant plus de trois jours.

Selon l’analyse, le taux de congés maladie a été augmenté de 5,5%, en particulier en mars, lorsque les premières restrictions corona importantes sont entrées en vigueur. Il a déjà baissé en avril et se situait à un faible niveau de 3,4% en mai et de 2,4% en juin.

Le contexte était, entre autres, une légère diminution de l’absentéisme dû aux blessures au premier semestre, a-t-on expliqué. Les types de maladie les plus importants pour l’absentéisme étaient les problèmes musculo-squelettiques avec 20,7 pour cent. Viennent ensuite les maladies respiratoires, qui ont augmenté pour atteindre 18,3% – le niveau de 140 jours d’arrêt de travail pour 100 employés était désormais inférieur à celui de l’année grippale 2018.