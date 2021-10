Évaluation à long terme du OnePlus Nord CE : ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce qui peut s’améliorer avec le Nord CE 2

OnePlus a surpris la plupart d’entre nous en lançant le Nord CE juste entre le premier Nord et le Nord 2. Bien qu’un téléphone OnePlus plus abordable soit toujours le bienvenu, la société est probablement allée un peu trop loin pour maintenir son prix bas. Un certain mépris pour la concurrence était également évident dans la façon dont les choses se sont déroulées. Après avoir utilisé le téléphone pendant quelques mois, et avec l’avantage d’avoir également beaucoup utilisé le Nord 2, il est temps de partager l’expérience avec vous.

Nous allons cette fois nous éloigner de notre format d’examen habituel et jeter un coup d’œil rapide sur ce qui est bien et ce qui ne l’est pas en détaillant sept aspects clés du Nord CE. Nous partagerons également nos idées sur ce que son successeur peut faire mieux – s’il y en a un.

OnePlus Nord CE : Conception

La conception du Nord CE a des flashs du premier Nord, en particulier le profil arrière. Bien que le design soit élégant, la société a opté pour un dos en plastique au lieu du verre, qui sera beaucoup plus sujet aux rayures. Au crédit de OnePlus, il ne ressemble pas à du verre et est pratiquement sans bavure. Le cadre en plastique brillant attire cependant quelques empreintes digitales. Grâce à tout ce plastique, le poids du téléphone est contrôlé à 170 grammes. Plus important encore, le Nord CE est assez mince et fait moins de huit mm d’épaisseur.

La disposition de la caméra arrière est similaire à celle de son prédécesseur, avec un module de caméra en moins. La découpe de la caméra frontale est heureusement beaucoup plus petite en raison d’une seule caméra comme sur le Nord 2, par opposition à la découpe en forme de capsule pour deux caméras sur le Nord. Une fonctionnalité OnePlus populaire manque ici – le curseur d’alerte. Cela dit, une ancienne fonctionnalité qui manquait sur les téléphones OnePlus depuis des années fait son apparition – une prise casque 3,5 mm.

OnePlus Nord CE : Affichage

Tout comme les deux autres téléphones Nord, le Nord CE arbore un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Mais contrairement à ces deux-là, l’affichage ici n’est pas compatible HDR10+. La plupart de la concurrence est passée à des affichages à taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais 90 Hz est toujours assez fluide. La reproduction des couleurs et la netteté sont généralement bonnes, surtout en mode Naturel, mais n’apportent rien de spécial à la table dans ce segment.

OnePlus Nord CE : matériel et performances

C’est là que le Nord CE ressemble un peu à un déclassement par rapport au premier Nord. OnePlus a opté pour un Qualcomm Snapdragon 750 sur le Nord CE, qui ressemble à un abaissement du Snapdragon 765 sur le Nord. Alors que le Snapdragon 750 n’est pas nettement moins puissant que le 765, OnePlus a eu une année complète pour opter pour quelque chose de mieux. A titre d’exemple, le Nord 2, dont les performances sont bien meilleures en comparaison grâce au SoC Mediatek Dimensity 1200.

Le Nord CE est généralement sans décalage dans les tâches quotidiennes, mais il semble lent lors de l’utilisation de l’appareil photo et de quelques autres applications. Et ce malgré que notre unité de test soit équipée de 12 Go de RAM. Pour mettre les choses en chiffres, le Nord CE obtient respectivement 641 et 1835 dans les benchmarks monocœur et multicœur de Geekbench. En comparaison, le Nord a réussi des scores de 613 et 1942, tandis que le Nord 2 a dominé avec des scores de 815 et 2762 dans les mêmes tests. Le CE se comporte raisonnablement bien dans le benchmark PCMark Work 3.0 avec un score de 8366, près de 300 de plus que même le Nord 2.

Dans le benchmark 3DMark Sling Shot Extreme – Vulkan, le Nord CE est en deçà du Nord de plus de 500 points, les deux marquant respectivement 2590 et 3092. Dans le benchmark 3DMark Wild Life, le Nord 2 explose le CE avec un score de 4218 contre un maigre 1113. Il y a aussi une énorme différence dans les fréquences d’images moyennes (25,3 contre 6,7). Morale de l’histoire, le Nord CE n’est pas idéal pour les jeux sérieux.

OnePlus Nord CE : performances de l’appareil photo

Le département caméra est probablement l’aspect le plus faible du Nord CE. Bien qu’il se vante d’un appareil photo principal de 64 MP par opposition aux unités de 48 MP ou 50 MP de ses cousins ​​plus illustres, les performances ne sont nulle part dans la même ligue. Il manque également de stabilisation optique d’image (OIS). La sortie est décente dans un bon éclairage mais commence à perdre des détails rapidement dès que la lumière s’estompe. La plage dynamique est bonne, mais les photos semblent un peu douces et avec des détails loin d’être idéaux.

Il n’y a pas de téléobjectif ici, les photos zoomées sont zoomées numériquement et vous avez besoin d’une main ferme pour obtenir des photos utilisables. L’absence d’OIS n’aide pas non plus et il y a un flou notable dans certains plans. Assurez-vous de cliquer sur quelques extras. Le deuxième appareil photo est un appareil photo ultra-large de 8 MP qui est au mieux moyen, comme la plupart des appareils photo ultra-larges de 8 MP. Le troisième appareil photo est un capteur de profondeur de 2 MP et aide à prendre des portraits, qui sont corrects sur ce téléphone.

La photographie en basse lumière sur le Nord CE est au mieux moyenne, et les couleurs des images capturées sont souvent différentes de la réalité. Les images sont douces aussi. L’utilisation du zoom en basse lumière n’est pas une option intelligente, car il y a une perte importante de détails lorsque vous le faites. Vous obtenez un mode Nightscape qui améliore considérablement les choses lorsque la lumière est trop faible, mais il faut cinq à sept bonnes secondes pour capturer et traiter les images. Les objets semblent plus lumineux qu’ils ne le sont, mais les images ont nettement plus de détails et de netteté. Le mode Nightscape ne prend pas en charge le zoom.

La caméra frontale de 16 MP fait un très bon travail avec les selfies. Ils sortent nets et avec des couleurs naturelles. La caméra frontale dispose également d’un mode portrait, qui peut être aléatoire. Il brouille souvent les cheveux mais permet de bien séparer le reste du sujet et l’arrière-plan. Les caméras arrière peuvent filmer des vidéos 4K à 30 ips et des vidéos 1080p jusqu’à 120 ips. Vous obtenez EIS pour stabiliser les images. La sortie est acceptable pour le segment. La caméra frontale peut enregistrer des vidéos en résolution Full HD à 30 ou 60 ips.

OnePlus Nord CE : batterie de secours

La capacité de la batterie augmente légèrement par rapport à son prédécesseur, ce qui améliore la durée de vie de la batterie. La batterie de 4 500 mAh dure un jour et demi d’utilisation modérée, ce qui est plutôt bien par rapport aux deux autres Nord qui durent près de 30 heures avec une utilisation similaire. Bien qu’il prenne en charge la charge rapide et que le chargeur fourni parvienne à le charger en 65 minutes environ, ce qui est assez décent, c’est une bonne demi-heure de plus que le Nord 2, qui dispose également d’une batterie de 4 500 mAh.

OnePlus Nord CE : système d’exploitation et interface utilisateur

Aucune plainte ici pour l’instant, à l’exception du bégaiement étrange dans quelques applications. Vous obtenez l’expérience OxygenOS appropriée à un prix bas. Le Nord CE fonctionne sous Android 11 avec OxygenOS 11. OnePlus promet deux mises à jour Android majeures et trois ans de mises à jour de sécurité pour ce téléphone, ce qui est formidable.

OnePlus Nord CE : Prix et concurrence

Le Nord CE commence à Rs 22 999 pour la variante de stockage de 6 Go de RAM et 128 Go et coûte 2 000 Rs supplémentaires pour la variante de 8 Go de RAM. Je ne m’embêterais pas avec 12 Go de RAM sur un téléphone avec Snapdragon 750 ; il est voué à être gaspillé. OnePlus a choisi de se lancer dans un segment très concurrentiel de smartphones de moins de 25 000 roupies, et une concurrence sérieuse qu’il reçoit. En fait, il est entouré de téléphones extrêmement compétents qui se disputent la même part du gâteau.

Deux options viennent tout de suite à l’esprit dans la fourchette de prix de Rs 20 000 à 25 000 – le Samsung M52 5G et l’iQOO Z5 5G. Les deux téléphones ont une puce Snapdragon 778 plus rapide, des batteries de plus grande capacité et des affichages de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors que le Samsung a un écran Super AMOLED, l’iQOO a un écran IPS standard. Si vous choisissez de dépenser un peu plus, vous avez le tiercé populaire basé sur le SoC Mediatek Dimensity 1200. Le Realme X7 Max 5G, le Poco F3 GT et le OnePlus Nord 2 sont des téléphones clairement supérieurs sur tous les fronts et disponibles sous Rs 30 000.

Le Xiaomi Mi 11X s’est également vendu à moins de 25 000 roupies ces derniers temps lors des ventes festives, ce qui en fait une excellente option à ce prix. Le Mi 11X possède un Snapdragon 870 de qualité phare ainsi qu’un excellent écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et plus encore. Enfin, vous avez également quelques téléphones après le CE du segment inférieur à 20K. Le Poco X3 Pro affiche un puissant processeur Snapdragon 860, ce qui en fait une excellente option pour les jeux sous 17K, tandis que le Redmi Note 10 Pro Max propose un appareil photo 108MP et un écran AMOLED 120 Hz autour de 20K.

Comme vous pouvez le voir, le OnePlus Nord CE est voué à se perdre dans la foule. Il a une interface utilisateur supérieure par rapport aux autres, grâce à OxygenOS. Malgré cela, je vous recommande fortement d’augmenter votre budget d’environ 5 000 Rs supplémentaires et d’opter pour le Nord 2, si vous recherchez un téléphone OnePlus en particulier. Sinon, vous avez une option de trop à choisir.

Qu’est-ce qui peut s’améliorer avec le OnePlus Nord CE 2 ?

Je pense que la plus grande question est : devrait-il y avoir un Nord CE 2 ? Si cela ressemble plus au CE, alors probablement pas. Jusqu’à présent, OnePlus a fonctionné à un niveau différent de celui de la concurrence et c’est ce qui l’a rendu spécial. Il ne peut pas s’attendre à jouer au jeu de Xiaomi ou de Realme et à gagner comme ça. S’il en a l’intention, ils doivent être mieux équipés. La plupart des aspects du Nord CE sont corrects, à l’exception de la baisse de la puissance de traitement et de la caméra, et ce sont les domaines sur lesquels l’entreprise doit se concentrer dans le Nord CE 2.

Il est logique d’avoir un téléphone OnePlus dans la gamme Rs 20 000 à 25 000 si le Nord (non-CE) se positionne autour de Rs 30 000. Cependant, il doit ressembler à un téléphone OnePlus, et non à quelque chose de générique avec un logo OnePlus et OxygenOS. Peut-être que l’entreprise peut utiliser l’appareil photo principal d’un téléphone OnePlus d’une génération ancienne, comme elle l’a fait avec le premier Nord (il avait l’appareil photo principal OnePlus 8). Associez-le à un meilleur SoC de milieu de gamme et nous aurons peut-être quelque chose de valable. Sinon, il suffit d’avoir un Nord pour dominer le segment chaque année et de laisser le Nord précédent opérer dans un segment inférieur avec une baisse de prix.

