Eva Longoria serait la « première à s’inscrire » pour un redémarrage de Desperate Housewives : « I Miss Gabby »

Tel que rapporté par PEOPLE, star Eva Longoria a récemment révélé qu’elle lui manquait toujours Femmes au foyer désespérées personnage Gabby et sauterait sur l’occasion de faire revivre le personnage lors d’un redémarrage.





Dans l’épisode de jeudi de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, Longoria (qui a joué Gabrielle Solis dans la série à succès des années 2000) a déclaré qu’elle était probablement la seule de ses anciens camarades de casting à sauter sur l’occasion de faire un redémarrage de la série. Longoria a déclaré: « Je pense que je serais le seul à m’inscrire. »

La comédie dramatique Femmes au foyer désespérées a duré de 2004 à 2012 et a suivi les hauts et les bas de la vie des voisins de banlieue vivant sur Wisteria Lane. Le Flamin’ chaud le réalisateur a poursuivi en disant à l’hôte Andy Cohen qu’elle était toujours attachée à elle Femmes au foyer désespérées personnage disant « Gabby me manque ».

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait que son personnage ferait de nos jours, Longoria a répondu: « Gabby serait une influenceuse, c’est sûr. Elle serait une Instagrammeuse. »

Le Brooklyn neuf-neuf La star a poursuivi en disant que le casting de Desperate Housewives a travaillé dur pendant les huit saisons de la série.

CONNEXES: Eva Longoria dénonce les préjugés d’Hollywood: « Un homme blanc peut réaliser un film de 200 millions de dollars, échouer et en obtenir un autre »





Eva Longoria a déclaré qu’elle et le reste du casting de Desperate Housewives « Nous avions l’habitude de tourner 24 épisodes par saison »

Images de projecteur

Elle a dit: « À l’époque, nous tournions 24 épisodes par saison, et nous l’avons fait pendant huit ans. Nous avons pleinement exploité ces personnages – aucun de ces six épisodes par saison s—. »

Longoria a ensuite plaisanté: « Il n’y avait plus personne dans la rue avec qui coucher. J’ai couché avec tout le monde. »

Après avoir été interrogée par Cohen s’il y a eu un moment où elle a senti que Femmes au foyer désespérées « a sauté le requin », Longoria a dit qu’elle ne le croyait pas, mais une autre invitée, Gabrielle Union, est intervenue pour ne pas être d’accord. Union a fait remarquer: « En tant que fan … Alfre Woodard au sous-sol? Je me disais: » D’accord … D’accord. «

Le Sur son cadavre La star a répondu en disant : « Au fait, c’était la saison 2 ! »

PEOPLE a noté qu’après avoir décroché le rôle de Gabby dans Femmes au foyer désespérées, Longoria est devenue célèbre en jouant le mannequin devenu femme au foyer qui a une liaison avec son jardinier (joué par Jesse Metcalfe). Après la fin de la série en 2012, Longoria s’est diversifiée dans la production et la réalisation d’émissions comme Servantes sournoises, Jeanne la Viergeet Noirâtre. A la première de Flamin’ chaud (ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage), Longoria a également pu retrouver son ancien Femmes au foyer désespérées costar, Metcalfe, sur le tapis rouge. Après avoir repéré Metcalfe, le Dora et la cité d’or perdue La star a demandé à son ancien co-vedette de la rejoindre brièvement.

Après avoir vu Metcalfe, Longoria a dit plus tard à PEOPLE : « J’ai utilisé Femmes au foyer désespérées comme mon école de cinéma – c’est là que j’ai tout appris. »

Longoria a ajouté qu’elle n’envisageait pas de se déplacer de manière permanente derrière la caméra, déclarant au point de vente : « J’adore jouer, donc je ferai toujours ça. »

Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen est à 22 h HE sur Bravo du dimanche au jeudi.