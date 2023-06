Eva Longoria révèle ses super pouvoirs mexicains en discutant de Flamin’ Hot

Quand on pense à la représentation latino à Hollywood, et particulièrement mexicaine, Eva Longoria est l’une des premières actrices à figurer sur la liste. L’ancien Femmes au foyer désespérées star a construit une carrière incroyable, restant toujours fidèle à la culture mexicaine américaine, ce qu’elle démontre parfaitement dans Flamin’ chaud.





Flamin’ chaud est basé sur Un garçon, un burrito et un cookie : de concierge à cadre, un livre écrit par Richard Montanez dans lequel il raconte comment il a inventé les Flamin’ Hot Cheetos, qui est une saveur plus que représentative de la communauté mexicaine américaine. La culture latino est donc très importante pour l’histoire et Longoria savait qu’elle devait l’honorer.

L’intrigue est centrée sur la façon dont Montanez, après qu’une machine soit tombée en panne à l’usine Frito-Lay où il travaillait, a ramené chez lui une grande quantité de produits qui n’avaient aucun goût. En utilisant des assaisonnements pour imiter la saveur du maïs mexicain, Montanez a fini par créer quelque chose de si savoureux qu’il n’a pas pu s’empêcher de présenter l’idée aux dirigeants. Et le reste est de l’histoire.

Le prochain film original de Hulu marquera les débuts de l’actrice en tant que réalisatrice, franchissant une nouvelle étape dans sa vie professionnelle. Et encore une fois, son héritage sera au centre de la scène alors qu’elle raconte l’incroyable histoire derrière l’une des saveurs les plus populaires de Cheetos.





Comment Flamin’ Hot a aidé Eva Longoria à montrer une autre facette de sa culture

Hier, dans une interview exclusive avec 45secondes.fr, Longoria a partagé des détails sur la façon dont la culture américano-mexicaine l’a inspirée et a aidé à faire le film :

« Quand j’ai été embauché, je savais que ma superpuissance serait de connaître ma communauté. J’ai donc l’impression que c’est une opportunité de montrer au monde la communauté mexicaine américaine d’une manière qu’ils ne l’ont jamais vue, pas vilipendée, pas diabolisée, pas attaquée. Nous ne sommes pas des Narcos. Nous sommes bien plus que cela. Et c’était une lettre d’amour à la communauté latino, même les Cholos et les gangbangers sont humanisés, complexes et axés sur la famille.

Le réalisateur a également réfléchi à la façon dont le film est une excellente occasion de montrer une autre facette de la culture latino :

« La confrontation de Richard avec le racisme et le classisme est gérée avec grâce et dignité. Alors je me suis vraiment senti comme wow, nous avons une opportunité de montrer au monde qui nous sommes. Vous savez, les médias projettent vraiment l’image au reste du monde et définissent beaucoup de cultures. Et donc le fait que nous ayons l’opportunité de le faire avec ce film était très excitant ».

Flamin’ chaud a été écrit par Lewis Colick et Linda Yvette, et met en vedette Jesse Garcia dans le rôle de Richard Montañez, Annie Gonzalez dans le rôle de Judy Montañez, l’épouse de Richard, Dennis Haysbert dans le rôle de Clarence C. Baker, Tony Shalhoub dans le rôle de Roger Enrico et Emilio Rivera dans le rôle de Vacho Montañez.

Le film est actuellement certifié frais sur Rotten Tomatoes avec 70% avec 30 critiques, et devrait arriver à Hulu le 9 juin.