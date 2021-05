Eva Longoria rend hommage aux femmes au foyer désespérées en bikini rouge

Giorgio Armani Rouge Malachite - Collection Les TerresPrécieuses Eau de Parfum Intense

Rouge Malachite rend hommage à la beauté des femmes russes et à la force de leur tempérament. Cette fragrance nous transporte au coeur d'un univers incandescent, où la tubéreuse révèle son opulence et sa volupté. L'absolu de tubéreuse, délicate fleur en forme de cloche, est connue pour sa fragrance sensuelle et crémeuse. Elle créée une tension entre chaleur et puissance d'un côté, et fragilité et froideur de l'autre. Un accord charnel aux tonalités exubérantes qui navigue entre force et douceur.