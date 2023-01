Eva Green dit qu’un cinéaste patriote a coupé les coins ronds en matière de sécurité des cascades et de rémunération de l’équipage dans le cadre d’un procès au Royaume-Uni

L’actrice française de 42 ans et ancienne Bond girl Eva Vertqui poursuit des financiers pour ses honoraires pour le film de science-fiction britannique raté Un patriotea déclaré devant la Haute Cour de Londres le lundi 30 janvier 2023 que le film B aurait pu tuer sa carrière car il coupait les coins ronds en matière de sécurité des cascades et de rémunération de l’équipage.





Green, dont les crédits incluent Robert Rodriguez Ville du péché et de Tim Burton La maison de Miss Peregrine pour les enfants particulierspoursuit White Lantern Films et SMC Specialty Finance pour 1 million de dollars, une somme qu’elle dit lui être due en raison de l’effondrement de Un patriote, dans lequel elle devait jouer le rôle principal en tant que soldat aux côtés d’Helen Hunt et de Charles Dance. Dans les documents judiciaires originaux, Green a exposé sa plainte pour rupture de contrat, qui comprenait des préoccupations concernant une pré-production « désorganisée et chaotique » et une affirmation selon laquelle le budget initial du film (10,8 millions de dollars) avait été divisé par deux, un « montant désespérément insuffisant » pour le production d’un film déclare l’actrice.

En réponse à la poursuite en paiement de l’actrice, White Lantern a déposé une demande reconventionnelle pour rupture de contrat contre Green, qui était également producteur exécutif sur Un patriote, lui reprochant l’échec du film avant sa mise en production fin 2019 et affirmant que l’actrice n’a jamais voulu que le film soit réalisé. La société de production a en outre allégué que la conduite de Green était déraisonnable (un mot à la mode juridique) et en violation de ses obligations contractuelles sur le film; ainsi, elle n’a pas droit à ses honoraires. Les avocats de White Lantern ont cité des messages WhatsApp de Green dans lesquels elle décrivait un producteur comme un « putain d’imbécile » et un autre comme « diabolique », les financiers du film comme des « connards » et certains des membres de l’équipe proposés comme des « paysans merdiques ».





Eva Green était préoccupée par la sécurité du plateau

Reuter a rapporté que lors de son témoignage devant la Haute Cour lundi, Green a déclaré qu’elle était « vraiment tombée amoureuse » de l’histoire : « C’était très excitant, un rôle de soldat, que je n’avais jamais joué auparavant. C’était à propos du changement climatique. C’était très cher à mon cœur. »

Cependant, Green a également déclaré qu’avant Un patriote était sur le point de commencer le tournage, elle s’est inquiétée du fait que l’équipe de production du film coupait les coins ronds, citant que sa formation en cascade avait été réduite à cinq jours au lieu de quatre semaines et le fait que les producteurs du film ne voulaient pas payer les tarifs standard de l’industrie pour une équipe de qualité . C’est « extrêmement dangereux pour les films d’action », a-t-elle déclaré, faisant référence au tournage fatal de Halyna Hutchins en 2021 sur le tournage de Rouillerpour lequel Alec Baldwin fait face à une accusation d’homicide involontaire.

« Vous regardez ce qui s’est passé avec Alec Baldwin dans le film Rouillerles producteurs ont pris des raccourcis, aucune mesure de sécurité et une jeune femme a été tuée », a déclaré Green au tribunal.

Le procès pour déterminer la responsabilité se terminera la semaine prochaine, toute sentence étant réglée plus tard.