EV6. Le nouveau crossover électrique de Kia a déjà un nom

Kia a récemment annoncé un plan d’électrification qui prévoit le lancement de sept nouveaux tramways d’ici 2026, contrairement à l’échéance précédemment avancée, qui fixait l’année 2027 comme objectif. croisement look audacieux que la marque sud-coréenne vient d’anticiper sous la forme de taquin.

Auparavant connue sous le nom de code CV, la Kia EV6 sera le premier modèle de la marque à utiliser la nouvelle plateforme E-GMP, qui sera créée par la Hyundai IONIQ 5, présentée il y a environ deux semaines.

À ce stade, Kia a décidé de ne montrer que quatre images de sa signature électrique, découvrant une partie de la signature du feu arrière, assez déchirée, la ligne de profil et un angle de l’avant qui nous permet d’anticiper un capot très musclé.

L’intérieur continue d’être dévoilé – qui devrait être tout aussi audacieux et technologique dans son design – et les spécifications techniques de ce modèle. Cependant, et grâce aux synergies entre Kia et Hyundai, une mécanique identique à celle de l’IONIQ 5 est attendue.

En cas de confirmation, l’EV6 sera disponible avec deux batteries, l’une de 58 kWh et l’autre de 72,6 kWh, dont la plus puissante devrait lui permettre de revendiquer une autonomie d’environ 500 kilomètres.

En ce qui concerne les moteurs, les versions d’entrée, à deux roues motrices, auront deux niveaux de puissance: 170 ch ou 218 ch, le couple maximal étant dans les deux cas fixé à 350 Nm.

La version quatre roues motrices ajoutera un deuxième moteur électrique – sur l’essieu avant – de 235 ch pour une puissance maximale de 306 ch et un couple de 605 Nm.

Devant faire ses débuts au premier trimestre de cette année, l’EV6 fait ses débuts avec la nouvelle nomenclature EV de Kia et arrive sur le marché avec les «viseurs» destinés à des rivaux tels que la Volkswagen ID.4, la Ford Mustang Mach-E et la Tesla Model Y.