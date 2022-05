Eurovision : qui sont les grands candidats pour remporter l’Eurovision 2022

EUROVISION

Le Festival sera animé par Laura Pausini, Mika et Alessandro Cattelan. Ce sont les cinq pays qui sortent vainqueurs de l’édition 2022 en Italie.

© GettyL’Eurovision fête son édition 2022.

Comme chaque année, ce 2022 est célébré le Concours Eurovision de la chanson, un concours télévisé dans lequel des représentants de différents pays de l’Union européenne interprètent un thème musical puis s’élèvent en tant que favoris. La finale est sur le point d’arriver : 25 finalistes ont déjà été présélectionnés et le prochain 14 mai le vainqueur sera désigné sur la scène du Pala Alpitour, à Turin, en Italie.

Le dernier spectacle avait comme vainqueur le groupe Måneskin, qui en 2021 s’est imposé comme l’un des groupes les plus écoutés et qui – en ce sens – prépare déjà une tournée mondiale. Mais… quels pays pourraient gagner ? Ils ont une place garantie en finale République tchèque, Roumanie, Portugal, Finlande, Suisse, France, Norvège, Arménie, Italie et Espagne. Suite au classement, ils intègrent Pays-Bas, Ukraine, Allemagne, Lituanie et Azerbaïdjan.

Enfin et surtout, ils sont positionnés aux dernières places Belgique, Grèce, Islande, Moldavie, Suède, Australie, Royaume-Uni, Pologne, Serbie et Estonie. Pour décider qui entre dans le classement, des demi-finales ont eu lieu et les pays les plus remarquables ont rejoint la liste menée par les Big Five (Allemagne, Italie, France, Espagne et Royaume-Uni). Selon Eurovision World, le site qui collecte les données des bookmakers, il existe déjà des favoris clairs pour cette édition qui sera hébergée par Laura Pausini, Mika et Alessandro Cattelan.

+ Les favoris pour gagner l’Eurovision 2022

5. Chanel-SloMo | Espagne

4. Sam Ryder – Homme de l’espace | Royaume-Uni

3. Cornelia Jakobs – Tiens-moi plus près | Suède

2. Mahmood & White – Brividi | Italie

1. Orchestre Kalouch – Stefania | Ukraine

