Eurovision: Flo Rida confirmé pour se produire en direct à Rotterdam avec Senhit de Saint-Marin

QAZQA Applique d'extérieur intelligente noire avec WiFi A60 IP44- Rotterdam 2

Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Luminosité variable, variateur non inclus Cette applique murale Rotterdam 2 se compose d'un cadre carré avec des panneaux de verre sur les côtés. Cela crée un bel effet de repassage sur le mur extérieur. La lampe a une longueur de 16 cm, une profondeur de 10 cm et une hauteur de 25,5 cm Le Rotterdam est en acier inoxydable et a une valeur IP de IP44: parfaitement résistant à la pluie! Ce luminaire est livré avec une source de lumière WiFi avec un raccord E27 (max.60 Watt). La Rotterdam 2 est une applique murale d'extérieur intelligente, ce qui signifie qu'elle est facile à utiliser via WiFi avec l'application sur votre téléphone, Google Home ou Alexa. De cette façon, vous déterminez vous-même la luminosité (800 lumens) et la température de couleur (2700 Kelvin) de la lampe. Vous pouvez régler la température de couleur de la lumière blanche très chaude à la lumière blanche. Vous pouvez également régler la lampe à l'heure via l'application, afin de ne jamais oublier d'éteindre l'éclairage. Cette applique s'accroche magnifiquement à côté de la porte d'entrée ou dans le jardin de votre maison d'été! Créez une atmosphère chaleureuse dans le jardin avec le Rotterdam 2.