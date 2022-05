Eurovision 2022 : comment voter et tout ce qu’il faut savoir sur la finale

MUSIQUE

Le festival aura lieu ce samedi 14 mai à Turin. Ensuite, nous vous donnons plus de détails.

©Getty imagesEurovision 2022

La 66e édition du Concours Eurovision de la chanson aura lieu la prochaine Samedi 14 mai à Turin après la victoire de Maneskin à Rotterdam. L’une des questions qui se sont posées aux fans de l’événement est de savoir comment fonctionne le système de vote pour la finale.

L’Eurovision est l’un des événements les plus regardés par le public sur tout le continent européen année après année. Depuis spoilers, Nous vous donnons tous les détails que vous devez savoir sur l’événement.

Comment se passent les votes à l’Eurovision 2022 ?

La première chose à garder à l’esprit est que chaque chanson aura des chiffres numériques qui apparaîtront à l’écran et dans un instant les présentateurs Laura Pausini, Alessandro Cattelan et Mika indiquera qu’il sera possible de voter.

Lorsque le représentant est sélectionné, le code numérique est envoyé via un SMS sur un mobile ou en appelant un fixe. Depuis 2013, une application appelée Concours Eurovision de la chanson par la compagnie Dites-moi pour l’événement à travers lequel vous pouvez voir les photographies, les performances et comment la nouveauté de voter.

En plus du télévote, tant pour les demi-finales que pour la finale, les votes des jurys nationaux respectifs seront ajoutés : la somme des deux systèmes de vote assurera le classement des chansons qui pourront concourir pour remporter le prix.

Quels pays participent à l’Eurovision 2022 ?

25 pays seront en finale, 20 des deux demi-finales mardi et jeudi et les cinq pays du soi-disant Big Five (Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne et Italie)qui est entré directement. Dans la première demi-finale, ils ont passé le tour: Suisse, Arménie, Islande, Lituanie, Portugal, Norvège, Grèce, Ukraine, Moldavie et Pays-Bas.

Quelle est l’origine de l’Eurovision ?

Le Concours Eurovision de la Chanson – en français : Concours Eurovision de la Chanson ; en anglais: Eurovision Song Contest – est un concours télévisé annuel auquel participent des interprètes représentant des pays membres de l’Union européenne de radiodiffusion.

L’événement est diffusé dans le monde entier, même dans les pays qui n’y participent pas. Le festival est historiquement connu pour être un grand promoteur de la musique pop.

La première édition du Concours Eurovision de la chanson a eu lieu dans la ville de Lugano (Suisse) le 24 mai 1956. Sept pays ont présenté deux chansons chacun, soit un total de quatorze chansons. C’était la seule édition où un pays pouvait interpréter plus d’une chanson : depuis 1957, toutes les compétitions n’autorisaient qu’une seule chanson par pays.

