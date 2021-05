Eurovision 2021: Demi-finale 2, ordre de marche, chansons, télévision britannique et diffusion en continu

Silumen Diffuseur Huile Essentielle / Humidificateur D'air Led Avec Timer, Effet Marbre 200ml - Noir

- Produit 4-en-1 : à la fois un diffuseur d'huile essentielle, humidificateur d'air, veilleuse de nuit et un élément de décoration équipé d'un bouton marche/arrêt tactile - 2 modes de fonctionnement : diffusion en continu / toutes les 30 secondes - Effet marbre : design et qualitatif. Parfait pour décorer avec élégance et purifier votre air. - Câble d'alimentation, doseur et manuel d'utilisation fournis avec le diffuseur. - Timer: Arrêt automatique lorsque le réservoir ne contient plus d'eau. Procurez-vous ce diffuseur LED multifonction pour votre intérieur Cet appareil pour la diffusion d'air ou d'huiles essentielles par brume deviendra bientôt votre chouchou. Il allie praticité et élégance. La technologie utilisé permet la diffusion par ultrason. Son utilisation est simple. Adoptez-le dès maintenant accordez-vous des moments de détente chez vous. De petite dimension, le diffuseur se pose sur tout type de support (étagère, table, ...) Un appareil 4-en-1 pour votre intérieur Diffuseur d'huiles essentielles Insomnie, douleur ou rhume... l'utilisation d'huile essentielle via un diffuseur présente de nombreux vertus. Assainissez et parfumez votre air. Décoration d'intérieur Fabriqué à partir de matériau de qualité, l'effet marbré est dû à l'utilisation de granulat de marbre, rendant l'objet design et haut de gamme. Il rend le diffuseur agréable au toucher. Humidificateur d'air Parfaitement fonctionnel avec de l'eau, cet appareil génère de la brume et permet de maintenir une bonne humidité dans votre habitation (surtout en hiver). Lumière de nuit La lumière de couleur chaude crée une ambiance zen, propice à la détente. Elle peut également servir de veilleuse. Bonne nouvelle ! L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est vide.