«  Euro-speak  »: la tentative de l’UE dirigée par l’Allemagne de monopoliser l’identité et les valeurs européennes alimente l’animosité et déstabilise le continent

Par Glenn Diesen, professeur à l’Université du sud-est de la Norvège et rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs. Suivez-le sur Twitter @glenndiesen.

Les trois plus grandes villes d’Europe se trouvent en dehors de l’Union européenne, ou quatre si vous comptez Istanbul, et 40% des habitants du continent ne sont pas citoyens du bloc. Cela n’a pas empêché Bruxelles d’essayer de détourner l’identité européenne.

Les efforts de l’UE pour monopoliser une compréhension fixe de «l’Europe» visaient à créer un récit et une identité communs afin d’unifier ses membres. Au lieu de cela, l’UE a détruit un langage commun nécessaire pour négocier et harmoniser les différentes idées (allemandes, britanniques, polonaises, russes, etc.) sur le continent et sur la manière dont il devrait être organisé.

La politique est une lutte pour la légitimité, et la légitimité est informée par la langue. Par conséquent, la politique peut être combattue en manipulant les termes et les descriptions. Dans les sciences sociales, le paradigme du constructivisme suggère que la réalité est construite socialement. Nous pouvons soi-disant modifier les réalités politiques et le monde qui nous entoure en changeant simplement le sens des mots et des concepts.

Guerre des mots: définir le sens des mots et des concepts

L’UE est généralement considérée comme un projet constructiviste. Une nouvelle réalité peut être créée en passant des identités nationales rivales avec un bagage historique à une identité européenne commune. Les Allemands et les Français ne considéreraient plus l’autre comme «eux» mais comme une partie de «nous». C’est une entreprise optimiste qui présente la perspective de changer le monde, ce qui en fait un paradigme très attrayant pour les politiciens ambitieux.

Pourtant, la manipulation du langage peut également être utilisée pour exacerber les différences en éliminant le sens partagé des mots. Cela réduit la nécessité de gagner un argument par mérite en modifiant plutôt le sens des concepts. Par exemple, les «immigrants illégaux» sont reconceptualisés comme des «migrants sans papiers» avec l’intention bénigne de décriminaliser un groupe de personnes.

Cela a également un impact négatif en obscurcissant le centre de la discussion – la nécessité de maintenir un système d’immigration basé sur l’état de droit. Si les immigrés clandestins peuvent devenir légaux en les redéfinissant simplement en tant que travailleurs sans papiers, alors pourquoi ne pas reconceptualiser les trafiquants de drogue en tant que «pharmaciens sans licence»?

Monopoliser sur le concept d’Europe

L’histoire européenne peut être résumée comme un effort long et ardu pour organiser le continent par la guerre et la diplomatie. Cela reste vrai aujourd’hui, mais nous ne débattons plus de questions complexes avec la nuance et le soin qu’elles exigent. Au lieu de cela, nous sommes en concurrence pour monopoliser le concept d ‘«Europe» afin de dénoncer l’opposition politique avec le langage à somme nulle d’être anti-européen.

L’UE dirigée par l’Allemagne conceptualise l’Europe comme les institutions de l’UE, un projet fédéral visant à construire des «États-Unis d’Europe» sur la base d’une identité libérale post-nationale partagée. Le concept britannique de l’Europe n’est pas compatible avec le fédéralisme car il estime que le continent devrait être défini par la dispersion du pouvoir entre les parlements nationaux pour sauvegarder la démocratie et la vitalité de la concurrence.

La vision hongroise et polonaise de l’Europe est celle où l’endurance civilisationnelle repose sur la reproduction de la culture traditionnelle, de l’héritage chrétien et d’autres valeurs conservatrices, ce qui n’est pas compatible avec une identité partagée fondée uniquement sur le libéralisme. L’idéal russe de l’Europe implique de réformer et de démanteler la politique de bloc et les lignes de partage en tant qu’héritage de la guerre froide et de les remplacer par une architecture de sécurité inclusive basée sur des garanties indivisibles.

Ces concepts concurrents de l’Europe devraient être au centre des discussions et la lutte pour la paix devrait se concentrer sur la recherche de domaines de compromis. Pourtant, l’obsession autoritaire d’attribuer une compréhension fixe du concept contesté d’Europe empêche ces débats d’avoir lieu.

Démanteler l’espace conceptuel partagé de l’UE et de la Russie

L’accent constructiviste de l’UE sur les formes de verbiage suggère que la parole et les mots créent des réalités, ce qui implique que les discours nuisibles doivent être retirés de la politique et de la société polie. On suppose que la simple conversation sur les intérêts nationaux concurrents crée et légitime une politique de pouvoir dépassée. La Russie parle dans le langage des intérêts nationaux «dépassés», ce qui n’est pas comparable au langage de l’UE des valeurs bénignes qui n’articule pas des intérêts concurrents sous-jacents.

Par la suite, notre langue commune avec la Russie a été démantelée. Les membres de l’UE ont des gouvernements et la Russie a un régime. Parfois, nous pouvons même oublier que la Russie est un pays qui représente les intérêts nationaux de ses 145 millions de citoyens, car le pays est simplement appelé «Russie de Poutine» ou souvent simplement «Poutine».

L’UE a une politique de voisinage et la Russie a un Proche de l’étranger, qui est généralement accompagné de guillemets suspects. L’UE poursuit un «cercle d’États amis» et la Russie a des «sphères d’influence». L’influence de l’UE est une «force pour le bien» et vouée à des valeurs universelles, alors qu’il n’y a pas d’espace légitime pour l’influence russe au-delà de ses frontières. L’expansionnisme de l’UE et de l’OTAN défend le statu quo, tandis que les efforts de la Russie pour empêcher l’expansionnisme occidental sont qualifiés de révisionnistes. Parfois, je suis « invité » écrire pour les médias américains, australiens ou allemands, et parfois je suis « Recruté » par les médias russes.

Comment pouvons-nous discuter des complexités de la sécurité européenne lorsque le langage et les concepts ont été purgés de leur sens commun?

Le double langage orwellien fait référence à des mots prenant des significations mutuellement exclusives: «l’intégration européenne» implique un découplage du plus grand État d’Europe; renverser des gouvernements démocratiquement élus est une «révolution démocratique» et «faire le choix européen»; et la «démocratisation» implique la dé-russification des anciennes républiques soviétiques en refusant le droit de vote et en fermant les médias amis de la Russie.

George Orwell est devenu une référence populaire en matière de manipulation du langage politique. Orwell croyait que la corruption du langage était essentielle pour limiter la portée de la pensée et du débat. Ainsi, le totalitarisme prévaut en déformant et en nettoyant le langage de tous les mots utilisés même pour exprimer l’opposition et la désobéissance.

Orwell a appelé cela «Newspeak», et on ne peut s’empêcher de reconnaître des similitudes avec notre europhile contemporain. Au lieu de parvenir à l’unité, l’Euro-Speak a alimenté l’animosité en sapant l’empathie et la possibilité de compromis.

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

