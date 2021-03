Euro NCAP. Polestar 2 Electric obtient cinq étoiles en matière de sécurité

Premier modèle 100% électrique de la marque de performance Volvo, Polestar 2 vient de subir les tests de sécurité Euro NCAP, après avoir obtenu la note maximale de cinq étoiles.

Soumis à l’analyse selon le programme européen d’évaluation des voitures neuves, ou Euro NCAP, Polestar 2 aura même été considéré, selon la marque dans un communiqué, comme l’un des véhicules électriques les plus sûrs jamais testés par l’entité.

Par ailleurs, Polestar rappelle que le score attribué au modèle de la marque aux performances électriques Volvo est également favorable, comparé en dehors de son segment, aux autres véhicules électriques. prime récemment lancé. Et dont les tests, ajoute-t-il, ont été effectués selon des protocoles plus anciens et moins rigoureux les années précédentes.

«Volvo Cars est l’un de nos fondateurs et lors du partage de son expérience avec nous, la sécurité devait être l’une des compétences coeur de nos voitures. Ceci est démontré par l’excellente évaluation qu’Euro NCAP attribue désormais à Polestar 2. », déclare Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

Cependant, malgré cette bonne nouvelle, l’arrivée de Polestar 2 sur le marché n’a pas été de bon augure, le modèle faisant l’objet de deux appels à l’atelier, en seulement un mois de commercialisation.

Comme indiqué, sur la base du premier rappel, effectué un peu plus de deux mille véhicules, l’Etat a résolu un problème logiciel.

La Polestar 2 dans le port néerlandais de Zeebrugge

Quant au deuxième appel aux ateliers, qui concernait environ 4 600 véhicules, il était dû à la nécessité de changer un composant défectueux.

