Euro NCAP. 7 autres véhicules testés et aucun pick-up ne manquait

Les résultats de la dernière série de tests de Euro NCAP étaient, en règle générale, très positifs, même lorsque nous avons constaté qu’il y avait un pick-up dans ce groupe de sept véhicules.

Les pick-up n’atteignent pas, par «tradition», les notes les plus élevées aux tests de sécurité – bien que l’évolution observée à ce niveau soit claire -, mais le ISUZU D-Max brillait, atteignant cinq étoiles, avec des notes élevées dans tous les domaines d’évaluation.

Un bilan positif qui confirme les résultats obtenus en début d’année réalisés par les partenaires de l’ANCAP (Australasia NCAP), Euro NCAP devant répéter certains des tests pour garantir une classification valide et équivalente en Europe. Cependant, du fait de sa construction (châssis et longerons) et surtout de sa masse, le D-Max s’est avéré «agressif» envers les autres véhicules en cas de collision, ce qui a conduit à perdre quelques points.

Ne sortant pas de la catégorie «poids lourds», les Land Rover Defender il a obtenu les cinq étoiles souhaitées, mais il a également vu sa cote partiellement altérée, comme le D-Max, par sa masse élevée qui le rend moins compatible avec d’autres véhicules en cas de collision.

La compatibilité des véhicules a été le sujet brûlant de cette série d’essais et a également été l’une des raisons qui ont conduit Euro NCAP à la prendre en compte dans le dernier examen de ses protocoles, qui est actuellement en cours d’évaluation. ISUZU D-Max et Land Rover Defender ont vu leurs cotes abaissées en raison d’une compatibilité moindre avec d’autres véhicules lorsque le pire se produit, comme le dit Michiel van Ratingen, secrétaire général d’Euro NCAP:

La compatibilité médiocre entre les véhicules en collision est un problème depuis des années. Maintenant, en 2020, nous avons un test de collision frontale qui peut évaluer les performances d’un véhicule à ce niveau, pénalisant ceux qui ont les pires performances. Il s’agit d’une première pour l’évaluation de la sécurité et devrait conduire, pour le mieux, à des conceptions plus compatibles à l’avenir. Michiel van Ratingen, secrétaire général d’Euro NCAP

L’autre pas si «lourd» de ce groupe, le Kia Sorento, il a également obtenu une note de cinq étoiles. C’est le plus grand SUV de la marque sud-coréenne en Europe – en Amérique du Nord, il vend toujours, par exemple, le plus grand Telluride, l’actuelle voiture mondiale de l’année – et cette nouvelle quatrième génération est la première de Kia à introduire des équipements de sécurité. comme l’airbag central avant. Cependant, même avec cinq étoiles, l’Euro NCAP met en évidence, par la négative, le score au test de collision frontale décentrée.

« Frères »

O Audi A3 Sportback C’est le SEAT Leon ils partagent la même plateforme MQB et le même équipement de sécurité. Il n’est pas surprenant que les résultats soient très similaires entre les deux, les deux atteignant les cinq étoiles. L’un et l’autre révèlent des développements par rapport à l’autre «frère», la Volkswagen Golf 8, qui a été testé en 2019, alors qu’ils étaient déjà équipés de l’airbag central avant.

Cependant, SEAT Leon obtient un petit avantage par rapport à son «frère» Audi A3 dans plusieurs domaines d’évaluation: la protection des occupants adultes, des enfants et des utilisateurs vulnérables (piétons et cyclistes). Euro NCAP souligne la conception de la façade Leon, qui, selon lui, est plus compatible, en tant que principal responsable de cet avantage.

Les petits

Enfin, les plus petits modèles testés ont également eu des résultats positifs, même si aucun d’entre eux n’a réussi à atteindre les cinq étoiles. O Honda E il a vu son classement être entravé par l’absence de certains équipements de sécurité plus avancés – par exemple, l’airbag central avant qui est présent, par exemple, dans la nouvelle Honda Jazz -, mais ce n’était pas un obstacle à l’obtention de quatre étoiles.

le Hyundai i10, le plus petit des modèles testés, a obtenu un trois étoiles raisonnable, gêné également par l’absence de certains équipements, ainsi que par la fonctionnalité plus limitée d’autres, comme le freinage d’urgence autonome.

Euro NCAP a également testé les versions électrifiées (hybrides et électriques) de certains modèles testés dans le passé – Renault Captur E-Tech, Peugeot 3008 Hybrid, Peugeot 508 Hybrid et Peugeot e-208 – qui sont désormais couverts par les mêmes classifications que leurs correspondants. avec moteur thermique.