Euro 2020 : Tom Cruise et David Beckham ont célébré l’anglais ensemble

La fin de Euro 2020 face à deux des grandes puissances du vieux continent : Italie et Angleterre. Les deux équipes ont cherché à rester dans le tournoi avec de grands arguments pour l’emporter dans le duel. Dans la boîte, il y avait deux personnages qui ne sont pas passés inaperçus. C’est à propos de l’acteur Tom Cruise et l’ancien joueur de l’équipe anglaise, David Beckham.

L’acteur a été vu hier en finale de Wimbledon avec son partenaire actuel, Hayley Atwell, avec qui il a joué dans la dernière entrée de la prestigieuse saga d’action Mission impossible Il sortira en 2022. Le week-end de Tom Cruise a été consacré à tous les sports. Aujourd’hui, il a été présenté à Wembley profiter de la réunion finale du Euro 2020 Entrez Italie et Angleterre.

La célébration du but entre Tom Cruise et David Beckham

Deux minutes après le début du match, le numéro 3 de l’Angleterre, Luc shaw, a terminé et a placé le ballon à côté du poteau gauche du but italien, marquant l’avantage pour l’équipe anglaise. Surprendre! Et encore plus surprenant, la boîte où David Beckham et Tom Cruise ils se sont heurtés les poings dans une sorte de « bromance » des sports.

La vérité est que le but était au début du match quand il y avait beaucoup d’avance, mais les chiffres n’avaient pas honte de célébrer l’avantage partiel de leur équipe. Y a-t-il eu des célébrités fan de l’équipe italienne ? Sûrement d’où que vous soyez, Diego Maradona fait force pour Lorenzo Insigne, le 10 italien qui admirait tant la star argentine dans la vie.

Des compétitions comme la Coupe du monde, l’America’s Cup ou l’Euro se révèlent être de grands pôles d’attraction pour les célébrités qui viennent voir les alternatives des disputes sportives et sont captées par les fans qui partagent les réactions de ces personnages sur leurs réseaux sociaux.